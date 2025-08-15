InícioMundo
Estados Unidos

EUA: Casa Branca quer eliminar "narrativas partidárias" de museus

Diretiva do governo de Donald Trump ordena revisão em oito museus do complexo Smithsonian, em Washington D.C. Medida busca "garantir o alinhamento com a diretriz do presidente de celebrar o excepcionalismo americano e eliminar narrativas divisionistas ou partidárias"

Museu de História Natural Americana Smithsonian: na mira do governo - (crédito: Win McNamee/AFP)
Museu de História Natural Americana Smithsonian: na mira do governo - (crédito: Win McNamee/AFP)

Uma diretiva da Casa Branca que mira 19 dos principais museus de Washington D.C. causou preocupação e assombro em historiadores americanos. Sob a justificativa de "eliminar as narrativas divisórias ou partidárias", o governo Donald Trump determinou uma revisão das exibições dos estabelecimentos do complexo Smithsonian para assegurar o "alinhamento" com a visão de país defendida pelo presidente Donald Trump. Publicada na quarta-feira no site da Casa Branca, uma carta assinada por Lindsey Halligan, Vince Haley e Russell Vought — assistentes de Trump — explicou que, com a aproximação do 250º aniversário de fundação dos Estados Unidos, "é mais importante do que nunca que nossos museus reflitam a unidade, o progresso e os valores duradouros que definem a história americana".

"Nesse espírito, e em conformidade com a Ordem Executiva 14253, 'Restaurando a verdade e a sanidade da história americana', nós conduziremos uma revisão interna abrangente de museus e exposições selecionados do Smithsonian", afirma a mensagem, dirigida a Lonnie G. Bunch III, secretário da Institução Smithsonian. "Esta iniciativa visa garantir o alinhamento com a diretriz do Presidente de celebrar o excepcionalismo americano, eliminar narrativas divisionistas ou partidárias e restaurar a confiança em nossas instituições culturais compartilhadas." A revisão pretende manter foco em cinco áreas-chave: conteúdo público, processo curatorial, planejamento de exposição, uso do acervo e padrões narrativos. A etapa inicial da revisão contemplará oito museus do complexo Smithsonian: Museu Nacional de História Americana; Museu Nacional de História Natural; Museu Nacional de História e Cultura Africana; Museu Nacional do Índio Americano; Museu Nacional do Ar e do Espaço; Museu Smithsonian de Arte Americana; Galeria de Retratos Nacionais; e Museu Hirshhorn e Jardim de Esculturas. Mais museus serão adicionados em uma segunda etapa.  

"Emergência cultural"

Professor de história e diretor do Programa de História Pública da Universidade de Massachusetts Amherst, Samuel J. Redman advertiu ao Correio que os Estados Unidos enfrentam uma "emergência cultural". "Considero a diretiva de Trump uma perigosa intervenção política em um processo, antes independente, por trás da pesquisa e do ensino sobre história e ciência no maior complexo de museus da nossa nação. Embora certas características-chave do Smithsonian tenham a intenção razoável de inspirar os visitantes, muitas outras exposições lançam um olhar crítico sobre os capítulos mais sombrios da história do nosso país", explicou. Segundo ele, o Museu Nacional do Índio Americano não se esquiva dos muitos tratados assinados violados pelo governo federal; nem o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana ignora a reação ao moderno Movimento pelos Direitos Civis. 

"Para entender completamente a história do nosso país, os visitantes do Smithsonian e de outros museus devem conhecer toda a história americana", destacou Redman. O especialista teme que a pressão sobre os museus para darem ênfase a certos conteúdos, combinado com a forte tendência de celebrações patrióticas em torno de grandes aniversários, significa que os americanos e os visitantes estrangeiros provavelmente encontrarão um panorama limitado e enganoso de como os EUA surgiram, nos próximos anos.

EU ACHO...

Samuel J. Redman, professor de história e diretor do Programa de História Pública da Universidade de Massachusetts Amherst
Samuel J. Redman, professor de história e diretor do Programa de História Pública da Universidade de Massachusetts Amherst (foto: Arquivo pessoal )

"As consequências da diretiva de Trump serão de longo alcance. Não só o Smithsonian está sob pressão direta para enfatizar certos tipos de histórias e minimizar outras, como muitas outras organizações culturais estão tomando nota. A Casa Branca — por meio de sua influência sobre agências, como o National Endowment for the Humanities e o National Park Service  — deixou clara sua intenção de eliminar histórias mais críticas de exposições públicas, projetos de financiamento e outras programações."

Samuel J. Redman, professor de história e diretor do Programa de História Pública da Universidade de Massachusetts Amherst

Saiba Mais

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 15/08/2025 05:57
x