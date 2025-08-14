Vírus norte-americano deixa coelhos com ‘chifres’ pretos na cabeça

The Last of Us da vida real? No Colorado (EUA), coelhos com estranhos ‘tentáculos’ pretos na cabeça foram vistos e viralizaram nas redes sociais pela semelhança com os zumbis da franquia de jogos. A anomalia emerge das bocas dos animais selvagens e pode até cobrir seus olhos.

Mesmo que as imagens possam causar estranheza, a situação é comum entre veterinários. Trata-se do vírus do papiloma de Shope, uma infecção que geralmente não é grave e nem pode ser transmitida para outras espécies — ou seja, não é transmissível aos humanos. Embora sem risco para as pessoas, tutores de coelhos domésticos devem manter os pets longe do contato com o vírus.

Porta-voz do departamento de parques e vida selvagem do estado, Kara Van Hoose garantiu ao New York Times que os coelhos conseguem combater a doença sozinhos na maioria dos casos. Tais ‘tentáculos’ caracterizam protuberâncias semelhantes a verrugas, não causando mal aos portadores.

Moradora de Fort Collins, no estado do Colorado, Susan Mansfield afirmou à CNN que um coelho com ‘chifres’ negros reside há anos em um parque próximo a sua casa: “Ele tem a mesma mancha negra, e eu sempre tive curiosidade sobre o que era. Pensei que morreria durante o inverno, mas não foi assim; voltou no segundo ano”.

Embora não transmissível, as autoridades locais recomendam evitar contato com animais portadores do vírus. A infecção, mesmo que benigna,pode culminar na morte do animal caso atrapalhe na alimentação, visão ou respiração.