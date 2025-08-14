Homem descobre que viveu oito anos com faca alojada no peito

Radiografia lateral do tórax revelando a faca no meio do tórax do paciente - (crédito: Reprodução/Journal of Surgical Case Reports)

Um homem de 44 anos descobriu que carregava, há oito anos, uma lâmina de faca alojada no peito. O caso foi identificado no Hospital Nacional Muhimbili, na Tanzânia, após o paciente procurar atendimento médico com histórico de secreção há 10 dias no mamilo.

De acordo com um artigo publicado em julho no Journal of Surgical Case Reports, os sinais vitais do paciente estavam dentro da normalidade e ele negou qualquer dor no peito, dificuldade para respirar, tosse ou febre. Exames de raio-x revelaram o objeto alojado na região do tórax, introduzida pelo ombro direito. Apesar da gravidade, o objeto não atingiu órgãos vitais.

O paciente relatou que foi ferido durante uma briga ocorrida há oito anos, quando sofreu cortes no rosto, costas, peito e abdômen. Na ocasião, ele recebeu atendimento médico, mas desde então levava uma vida sem intercorrências, até o surgimento dos novos sintomas.

A lâmina foi removida por cirurgiões em uma operação que também drenou o pus acumulado na região, causado por tecido necrosado. O homem passou 24 horas na UTI e depois foi transferido para a enfermaria, onde ficou internado por dez dias. Segundo os médicos, a recuperação foi satisfatória e sem complicações.