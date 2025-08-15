Cidade de Washington processa governo de Trump por tomar controle da polícia

Em resposta à decisão de Bondi, o procurador de Washington, Brian Schwalb, pediu uma ordem de restrição temporária contra a medida e solicitou à Corte que declare que a ordem executiva de Trump ultrapassa sua autoridade sobre o Distrito de Columbia - (crédito: AFP)

O procurador-geral de Washington processou a administração de Donald Trump por aquilo que chamou de uma tomada de controle "hostil" da força policial da capital americana, necessária, segundo o presidente republicano, para combater o crime violento.

Nesta semana, o presidente colocou a Polícia Metropolitana da capital sob o controle do governo federal e enviou a Guarda Nacional às ruas da cidade. Logo depois, a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, emitiu uma ordem para designar um funcionário selecionado por ela, o chefe da Administração de Controle de Drogas (DEA, em inglês), Terry Cole, como comissário policial temporário.

Em resposta à decisão de Bondi, o procurador de Washington, Brian Schwalb, pediu uma ordem de restrição temporária contra a medida e solicitou à Corte que declare que a ordem executiva de Trump ultrapassa sua autoridade sobre o Distrito de Columbia.

Schwalb alegou que, ao declarar hostil a tomada de controle do Departamento de Polícia Metropolitana (MPD, em inglês), "a administração está abusando de sua autoridade limitada e temporária sob a Lei de Autonomia Local, infringindo o direito de autogoverno do Distrito e colocando em risco a segurança dos habitantes e visitantes de Washington".

"Isso é uma afronta à dignidade e à autonomia de 700 mil americanos que chamam Washington de lar", acrescentou. A justiça federal convocou uma audiência na tarde desta sexta-feira.

Status especial

Ao contrário dos 50 estados, Washington opera sob uma relação única com o governo federal que limita sua autonomia e garante ao Congresso controle extraordinário sobre os assuntos locais. Desde meados dos anos 1970, a Lei de Autonomia Local permitiu aos residentes elegerem um prefeito e um conselho municipal, embora o Congresso continue administrando o orçamento da cidade.

A cidade, majoritariamente democrata, enfrenta acusações dos políticos republicanos de que está sobrecarregada pelo crime, repleta de pessoas sem-teto e mal administrada financeiramente. No entanto, informações da Polícia de Washington mostram quedas significativas no crime violento entre 2023 e 2024, embora isso tenha ocorrido após um aumento durante a pandemia.

A prefeita de Washington, Muriel Bowser, que é democrata, afirmou esta semana que o crime violento estava "no menor nível em 30 anos". Trump afirmou que quer afastar os acampamentos de pessoas sem-teto e os que dormem ao relento "LONGE da capital".

Washington ocupa o 15º lugar na lista de cidades dos Estados Unidos com maior número de pessoas sem-teto, de acordo com estatísticas governamentais do ano passado. Em sua plataforma Truth Social, Trump afirmou esta semana que Washington está "cercada por bandidos e assassinos" e tem índices de criminalidade maiores que "muitas das cidades mais violentas de países do terceiro mundo".



