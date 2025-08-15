InícioMundo
Encontro entre Trump e Putin tem aperto de mãos e fotos sorridentes

Líderes se reúnem no Alasca nesta sexta-feira (15/8) para discutir o futuro da guerra contra a Ucrânia; presidente ucraniano não foi convidado

Donald Trump e Vladimir Putin em reunião no Alasca - (crédito: Reprodução/Casa Branca)
Donald Trump e Vladimir Putin em reunião no Alasca - (crédito: Reprodução/Casa Branca)

Começou, a tarde desta sexta-feira (15/8), a aguardada reunião entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin no estado do Alasca. O encontro, que vai decidir o futuro da guerra contra a Ucrânia, iniciou com clima amistoso entre os líderes das nações historicamente rivais. Embora faça parte dos temas centrais da discussão, a Ucrânia não foi convocada, o que gerou indignação para Volodymyr Zelensky.

O primeiro encontro entre os dois desde 2018 começou com protestos. Ao desembarcarem de seus respectivos aviões, um repórter gritou: "Você vai parar de matar civis?". Eles não responderam. 

“Em busca da paz na Cúpula HISTÓRICA com o Presidente Donald J. Trump e Presidente Vladimir Putin no Alasca”, escreveu a Casa Branca em legenda nas redes sociais. A postagem conta com uma foto do aperto de mãos e outra foto que mostra Trump sorrindo ao lado do russo, os líderes aparecem diante de um painel escrito "Em busca da paz". 

Putin participa da reunião junto ao chanceler Serguei Lavrov e ao conselheiro Yuri Ushakov. Já Trump convocou o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff, informou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Após ocuparem os assentos na sala de reunião, os jornalistas tiveram que deixar o local. Nenhum dos dois fez declarações à imprensa até o momento.

  • Presidentes Donald Trump e Vladimir Putin se reúnem no estado do Alasca
    Presidentes Donald Trump e Vladimir Putin se reÃºnem no estado do Alasca ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
  • Podcast do Correio:
    Podcast do Correio: "Reitor da Universidade CatÃ³lica de BrasÃ­lia fala sobre IA, inovaÃ§Ã£o e EAD Reprodução/Youtube
Apreensão

Antes do encontro, o republicano falou sobre as expectativas. "Nós nos entendemos bem", comentou. Trump já admitiu admiração pelo Kremlin em outras ocasiões, mas, recentemente, alegou que se “frustrou” com Putin após as tentativas de acabar com o conflito. 

Em declarações, o estadunidense se mostrou desconfiado com o russo e incisivo. "Sou presidente, e ele não vai brincar comigo", declarou. "Se for uma reunião ruim, vai acabar muito rápido, e se for boa, vamos acabar conseguindo a paz num futuro bastante próximo". Ele afirmou ainda que tem 25% de chances de fracassar.

O dia é de tensão ainda para Zelensky, que tem enfrentado pressão de Trump para ceder territórios ucranianos. “A Rússia precisa pôr fim à guerra que ela mesma iniciou e que vem arrastando há anos. As matanças precisam parar. Uma reunião de líderes é necessária – no mínimo, Ucrânia, Estados Unidos e o lado russo – e é precisamente nesse formato que decisões efetivas são possíveis”, escreveu em publicação no X. O presidente denunciou ainda que, mesmo na data da reunião, os ataques russos continuam em território ucraniano.

Por Gabriella Braz
postado em 15/08/2025 18:27
x