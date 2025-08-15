Encontro entre Trump e Putin tem aperto de mãos e fotos sorridentes
Líderes se reúnem no Alasca nesta sexta-feira (15/8) para discutir o futuro da guerra contra a Ucrânia; presidente ucraniano não foi convidado
Donald Trump e Vladimir Putin em reunião no Alasca - (crédito: Reprodução/Casa Branca)
Começou, a tarde desta sexta-feira (15/8), a aguardada reunião entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin no estado do Alasca. O encontro, que vai decidir o futuro da guerra contra a Ucrânia, iniciou com clima amistoso entre os líderes das nações historicamente rivais. Embora faça parte dos temas centrais da discussão, a Ucrânia não foi convocada, o que gerou indignação para Volodymyr Zelensky.
O primeiro encontro entre os dois desde 2018 começou com protestos. Ao desembarcarem de seus respectivos aviões, um repórter gritou: "Você vai parar de matar civis?". Eles não responderam.
“Em busca da paz na Cúpula HISTÓRICA com o Presidente Donald J. Trump e Presidente Vladimir Putin no Alasca”, escreveu a Casa Branca em legenda nas redes sociais. A postagem conta com uma foto do aperto de mãos e outra foto que mostra Trump sorrindo ao lado do russo, os líderes aparecem diante de um painel escrito "Em busca da paz".
Putin participa da reunião junto ao chanceler Serguei Lavrov e ao conselheiro Yuri Ushakov. Já Trump convocou o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff, informou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.
Cidade do Circo, montada na Funarte MG, abriu espaÃ§os especiais para as crianÃ§as
Festival Mundial do Circo/divulgação
Paulo Figueiredo, Scott Bessent e Eduardo Bolsonaro apÃ³s reuniÃ£o nos EUA
Reprodução/Redes sociais
Neymar e Philippe Coutinho antes da final da primeira ediÃ§Ã£o da final da Copa do Brasil Sub-17, em 2008, no EspÃrito Santo
Reprodução
ANCHORAGE, ALASKA - AUGUST 15: An Alaska 2025 sign is seen in front of Air Force One and F-22 fighters as U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin arrive at Joint Base Elmendorf-Richardson on August 15, 2025 in Anchorage, Alaska. The two leaders are meeting for peace talks aimed at ending the war in Ukraine. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Andrew Harnik/Getty Images/AFP
JoÃ£o, de 12 anos, brilha nos EUA e coloca o paÃs no mapa do atletismo juvenil
Arquivo Pessoal
JoÃ£o, de 12 anos, brilha nos EUA e coloca o paÃs no mapa do atletismo juvenil
Arquivo Pessoal
JoÃ£o, de 12 anos, brilha nos EUA e coloca o paÃs no mapa do atletismo juvenil
Arquivo Pessoal
JoÃ£o, de 12 anos, brilha nos EUA e coloca o paÃs no mapa do atletismo juvenil
Arquivo Pessoal
JoÃ£o, de 12 anos, brilha nos EUA e coloca o paÃs no mapa do atletismo juvenil
Arquivo Pessoal
JoÃ£o, de 12 anos, brilha nos EUA e coloca o paÃs no mapa do atletismo juvenil
Arquivo Pessoal
JoÃ£o, de 12 anos, brilha nos EUA e coloca o paÃs no mapa do atletismo juvenil
Arquivo Pessoal
JoÃ£o, de 12 anos, brilha nos EUA e coloca o paÃs no mapa do atletismo juvenil
Arquivo Pessoal
Aponte a câmera para o QRcode e assista à entrevista
Correio Braziliense
A PraÃ§a Estado de Israel estÃ¡ localizada no Bairro Mangabeiras, na RegiÃ£o Centro-Sul de Belo Horizonte
Reprodução Coletivo Juntos
Livro aponta bouef strogonoff como um dos pratos preferidos do escritor Marcel Proust
Reprodução
Donald Trump e Vladimir Putin em reunião no Alasca
Reprodução/Casa Branca
Donald Trump e Vladimir Putin em reunião no Alasca
Reprodução/Casa Branca
charge1608
kleber sales
TrÃªs empresas estÃ£o com inscriÃ§Ãµes abertas para os programas de estÃ¡gio de 2026
Divulgação FREEPIK
15/08/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. ManifestaÃ§Ã£o contra o Feminicidio.
Ed Alves CB/DA Press
15/08/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. ManifestaÃ§Ã£o contra o Feminicidio.
Ed Alves CB/DA Press
15/08/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. ManifestaÃ§Ã£o contra o Feminicidio.
Ed Alves CB/DA Press
15/08/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. ManifestaÃ§Ã£o contra o Feminicidio.
Ed Alves CB/DA Press
15/08/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. ManifestaÃ§Ã£o contra o Feminicidio.
Ed Alves CB/DA Press
Diaba Loira: conheÃ§a mulher que foi de vÃtima de tentativa de feminicÃdio a traficante
Reprodução / Instagram
Casa apÃ³s incÃªndio em Samambaia Sul
Divulgação: CBMDF
15/08/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. ManifestaÃ§Ã£o contra o Feminicidio.
Ed Alves CB/DA Press
15/08/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. ManifestaÃ§Ã£o contra o Feminicidio.
Ed Alves CB/DA Press
15/08/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. ManifestaÃ§Ã£o contra o Feminicidio.
Ed Alves CB/DA Press
15/08/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. ManifestaÃ§Ã£o contra o Feminicidio.
Ed Alves CB/DA Press
15/08/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. ManifestaÃ§Ã£o contra o Feminicidio.
Ed Alves CB/DA Press
1-Joanna e Ketlin Feitosa, Kiko Scartezini, padre Antônio Guerra, Larissa Feitosa, Gilmar e Guiomar Mendes, Thiago Teixeira, Maria Carolina Feitosa e Arnaldo Pinho
Mariana Campos/CB/D.A Press
Donald Trump e Vladimir Putin em reunião no Alasca
Reprodução/Casa Branca
Donald Trump e Vladimir Putin em reunião no Alasca
Reprodução/Casa Branca
Apreensão
Antes do encontro, o republicano falou sobre as expectativas. "Nós nos entendemos bem", comentou. Trump já admitiu admiração pelo Kremlin em outras ocasiões, mas, recentemente, alegou que se “frustrou” com Putin após as tentativas de acabar com o conflito.
Em declarações, o estadunidense se mostrou desconfiado com o russo e incisivo. "Sou presidente, e ele não vai brincar comigo", declarou. "Se for uma reunião ruim, vai acabar muito rápido, e se for boa, vamos acabar conseguindo a paz num futuro bastante próximo". Ele afirmou ainda que tem 25% de chances de fracassar.
O dia é de tensão ainda para Zelensky, que tem enfrentado pressão de Trump para ceder territórios ucranianos. “A Rússia precisa pôr fim à guerra que ela mesma iniciou e que vem arrastando há anos. As matanças precisam parar. Uma reunião de líderes é necessária – no mínimo, Ucrânia, Estados Unidos e o lado russo – e é precisamente nesse formato que decisões efetivas são possíveis”, escreveu em publicação no X. O presidente denunciou ainda que, mesmo na data da reunião, os ataques russos continuam em território ucraniano.
Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).