Polícia esvazia a Times Square, em Nova York, nesta segunda-feira

A Times Square, um dos principais pontos turísticos de Nova York, foi esvaziada pela polícia local nesta segunda-feira (18/8). Vídeos divulgados nas redes mostram a praça, que normalmente fica lotada de visitantes, completamente vazia.
O Departamento de Polícia da Cidade de Nova York (NYPD, em inglês), em um post na rede social X (antigo Twitter), recomendou as pessoas a evitarem a Rua 43 oeste com a 7ª Avenida em Manhattan, para "uma investigação policial”. A ação durou cerca de uma hora, dado que NYPD fez outra publicação informando a reabertura da área para pedestres e veículos.
ADVISORY: Due to an active police investigation, avoid the area of West 43rd Street and 7th Avenue in Manhattan within the confines of @NYPDMTS. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/csoK013son— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 18, 2025
O motivo da investigação não foi confirmado pelas autoridades, no entanto, relatos nas redes sociais afirmam que o isolamento foi por conta de uma ameaça de bomba.
Breaking News ????— Aaron Abadi ?????????? ???? (@AaronAbadi) August 18, 2025
Bomb scare in Times Square! pic.twitter.com/tsYIDvJ2z9
