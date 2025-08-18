InícioMundo
Polícia esvazia a Times Square, em Nova York, nesta segunda-feira

Vídeos e fotos divulgados nas redes mostram a praça, que normalmente fica lotada de visitantes, completamente vazia

Motivo do isolamento não foi confirmado pelas autoridades, no entado, relatos nas redes sociais afirmam que o isolamento foi por conta de uma ameaça de bomba - (crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
A Times Square, um dos principais pontos turísticos de Nova York, foi esvaziada pela polícia local nesta segunda-feira (18/8). Vídeos divulgados nas redes mostram a praça, que normalmente fica lotada de visitantes, completamente vazia.

O Departamento de Polícia da Cidade de Nova York (NYPD, em inglês), em um post na rede social X (antigo Twitter), recomendou as pessoas a evitarem a Rua 43 oeste com a 7ª Avenida em Manhattan, para "uma investigação policial”. A ação durou cerca de uma hora, dado que NYPD fez outra publicação informando a reabertura da área para pedestres e veículos.

O motivo da investigação não foi confirmado pelas autoridades, no entanto, relatos nas redes sociais afirmam que o isolamento foi por conta de uma ameaça de bomba.

