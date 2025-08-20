InícioMundo
Ucrânia

Trump descarta envio de tropas para a ex-república soviética e avalia apoio aéreo

Na segunda-feira, Trump foi o anfitrião de um esforço diplomático para pôr fim à guerra, ao receber o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensly, e os principais líderes europeus

De acordo com Trump, Putin concordou em se reunir com Zelensky e aceitar algum tipo de garantias de segurança ocidentais para a Ucrânia frente à Rússia. O Kremlin não tinha confirmado a informação - (crédito: Roman Pilipey/AFP)
De acordo com Trump, Putin concordou em se reunir com Zelensky e aceitar algum tipo de garantias de segurança ocidentais para a Ucrânia frente à Rússia. O Kremlin não tinha confirmado a informação - (crédito: Roman Pilipey/AFP)

A hipótese de forças de paz dos Estados Unidos na Ucrânia durou menos de 24 horas. O presidente Donald Trump recuou e descartou o envio de tropas americanas para a ex-república soviética. Ao mesmo tempo, admitiu ampliar o suporte aéreo a Kiev. Enquanto isso, os aliados ocidentais começaram a negociar garantias de segurança para a Ucrânia, antes de uma eventual cúpula com a Rússia.

Na segunda-feira, Trump foi o anfitrião de um esforço diplomático para pôr fim à guerra, ao receber o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensly, e os principais líderes europeus. Na sexta-feira passada, ele havia se encontrado com o russo Vladimir Putin. De acordo com Trump, Putin concordou em se reunir com Zelensky e aceitar algum tipo de garantias de segurança ocidentais para a Ucrânia frente à Rússia. O Kremlin não tinha confirmado a informação. 

Líderes europeus e Kiev receberam as promessas com extrema cautela. Três fontes próximas de Trump que acompanharam o telefonema com Putin, na Casa Branca, relataram que o russo propôs a cúpula com Zelensky em Moscou. No entanto, o ucraniano teria rejeitado imediatamente a sugestão. 

Trump, que tem criticado duramente os bilhões de dólares em apoio americano à Ucrânia desde a invasão russa em 2022, afirmou que as nações europeias tomariam a iniciativa enviando tropas para assegurar qualquer acordo, uma ideia que França e Reino Unido têm considerado. "Quando se trata de segurança, eles estão dispostos a colocar gente no terreno", disse o republicano à emissora Fox News. "Estamos dispostos a ajudá-los com coisas, especialmente, provavelmente, se falarmos de apoio aéreo, porque ninguém tem o tipo de coisas que nós temos, realmente, eles não têm", acrescentou.

Ele também "garantiu" que não serão implantadas tropas terrestres americanas na Ucrânia e descartou categoricamente, mais uma vez, que a Ucrânia se una à aliança militar ocidental Otan. Após as conversas com Trump, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o premiê britânico, Keir Starmer, reuniram cerca de 30 aliados da Ucrânia, conhecidos como a "coalizão de voluntários", para consultas virtuais.

Starmer informou-lhes que as equipes da coalizão e funcionários americanos se reuniriam nos próximos dias para debater as garantias de segurança e "se preparar para o desdobramento de uma força de segurança, caso as hostilidades cessem", declarou um porta-voz de Downing Street. Os líderes também debateram como se poderia exercer maior pressão sobre Putin, inclusive mediante sanções, até que demonstrasse disposição em tomar medidas sérias para pôr fim à sua invasão. Os chefes de Estado-Maior dos 32 países membros da Otan se reunirão por videoconferência, hoje, para falar sobre a Ucrânia, informaram as autoridades.

Genebra

A Rússia advertiu que qualquer solução deve proteger também seus próprios interesses. O ministro das Relações Exteriores russo, Serguei Lavrov, declarou à televisão estatal que um acordo deve garantir os direitos das pessoas de língua russa que vivem na Ucrânia, argumento usado por Moscou para justificar a ofensiva lançada em fevereiro de 2022. "Mudanças territoriais são. frequentemente, um componente essencial de resoluções de conflitos."

Macron indicou ao canal de notícias francês LCI que desejava que a cúpula bilateral fosse realizada em Genebra, um lugar histórico para conversas de paz. O chanceler suíço, Ignazio Cassis, afirmou que seu país ofereceria "imunidade" ao presidente russo, apesar da ordem de detenção internacional. Macron e o chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmaram que a reunião entre Putin e Zelensky pode acontecer em duas semanas.

Saiba Mais

 

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 20/08/2025 06:00
x