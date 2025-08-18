Trump promete envolvimento dos EUA na segurança da Ucrânia

Na tarde desta segunda-feira (18/8), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o líder ucraniano Volodymyr Zelensky na Casa Branca, em Washington, e afirmou que busca uma “paz de longo prazo” para a Ucrânia. Apesar do tom conciliador, Trump reconheceu a possibilidade de não haver acordo de cessar-fogo entre Kiev e Moscou. O norte-americano afirmou que, após o encontro com o ucraniano, teria uma ligação com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.
Durante a reunião, Zelensky agradeceu ao republicano pelos esforços em busca de uma solução para o conflito e destacou que a conversa abordaria "garantias de segurança” para o seu país. "Obrigado pelo convite e muito obrigado por seus esforços, seus esforços pessoais para deter as mortes e pôr fim a esta guerra", disse Zelensky, vestido todo de preto, no Salão Oval, logo após ser recebido por Trump na Casa Branca.
Trump, por sua vez, garantiu que os Estados Unidos estarão envolvidos na proteção ucraniana no futuro e anunciou que deve se reunir com Putin e Zelensky em breve, caso “tudo corra bem”. Mas afirmou que não considera necessário um cessar-fogo para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia, alinhado à posição do presidente russo, Vladimir Putin, com quem se encontrou na semana passada.
"Não acho que um cessar-fogo seja necessário", disse Trump, sentado ao lado do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na Casa Branca.
"Sei que pode ser bom tê-lo, mas também entendo estrategicamente por que um ou outro país não o desejaria. Você tem um cessar-fogo, e eles reconstroem, reconstroem e reconstroem, e você sabe, talvez eles não queiram isso."
O encontro também chamou atenção por um detalhe: após críticas recentes por seu estilo de vestimenta em reuniões internacionais, Zelensky apareceu desta vez de maneira mais formal. O gesto, recebeu elogios do presidente norte-americano, após comentários da imprensa.
Ainda hoje, Trump tem marcada uma reunião com sete líderes europeus para tratar diretamente da guerra na Ucrânia, às 16h (horário de Brasília). O republicano disse que deseja o fim do conflito, mas admitiu frustração com Putin. “Quero que a guerra acabe, mas sei que talvez não cheguemos a um acordo de cessar-fogo”, declarou.
Com informações da AFP
