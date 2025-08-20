Mulher adota gêmeos e depois descobre que está grávida de mais duas meninas

Baylee e Caleb Cypress, 29 e 32 anos, adotaram gêmeos quando a filha mais velha ainda tinha quase 2 anos. Oito meses depois da adoção, quando o casal do Texas (EUA) estava se adaptando à rotina com três filhos pequenos, Baylee descobriu que estava grávida de gêmeos.

"Nós rimos, porque o que mais se pode fazer? Estávamos começando a pensar em mais um bebê, então saber que havia mais um par de gêmeos chegando, o que significaria cinco filhos com menos de 3 anos, era loucura demais para não rir", disse Baylee à revista norte-americana Newsweek.

Leia também: Papa convoca fiéis ao jejum e à oração pela paz no dia 22 de agosto

Os primeiros dias com nova configuração familiar foram, segundo Baylle "puro modo de sobrevivência". Felizmente, o casal teve uma rede de apoio. "Meus pais e minha avó vinham sempre, e meu pai generosamente contratou meu primo para me ajudar parte do dia enquanto Caleb estava no trabalho. Depois que entramos num ritmo bom, ficou mais fácil de lidar, mas você definitivamente aprende a abrir mão das expectativas e seguir em frente", relatou a norte-americana.

Mas as surpresas não pararam por aí. Após três anos do nascimento dos gêmeos, Baylee está grávida novamente. Em uma publicação no Instagram em 9 de agosto, ela brincou: "omos igualmente loucos e terríveis no planeamento familiar, mas adoramos".

Leia também: O garoto que passou 2 anos escondido na floresta para escapar dos nazistas

" Não tínhamos certeza se tínhamos parado de ter filhos , mas sabíamos que queríamos esperar alguns anos", disse Baylee. "Foi por isso que comentei que somos péssimos em planejamento familiar. Acho que meu rastreador de ovulação estava um pouco errado."



A família de Baylle e Caleb é formada por uma menina de 5 anos, gêmeos de 3 anos (uma menina e um menino), duas meninas gêmeas de 2 anos e outro bebê a caminho. "Provavelmente parecemos um pouco loucos — e talvez irresponsáveis — para a maioria, mas adoramos ter uma família grande. "Nos divertimos muito, e nossos filhos são os amigos mais queridos. Sabemos que haverá períodos difíceis, mas vale muito a pena.", frisou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular