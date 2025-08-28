Batman da vida real: com pijama do herói, homem detém ladrão

O Departamento de Polícia de Cape Coral fez um agradecimento ao "Batman", e divulgou uma foto da corporação ao lado do "herói" - (crédito: Reprodução/instagram/@capepd)

Na noite desta quarta-feira (27/8), um homem identificado como Justin Schimpl, de 20 anos, foi preso por roubar residências em Cape Coral, na Flórida (EUA). No entanto, o que chamou a atenção no caso foi que quem imobilizou o criminoso: um homem vestindo um pijama do super-herói Batman.

O “Batman da vida real” se chama Kyle Myvett. Ele foi acordado pela mulher, que o alertou sobre o intruso. Por meio das câmeras de segurança, o homem viu que o bandido havia arrombado seu carro e estava revistando a garagem de um vizinho.

Usando seu “traje de ação”, Myvett saíu na madrugada e, após se aproximar sorrateiramente do ladrão, o imobilizou e conteve a situação até que a polícia chegasse. O Departamento de Polícia de Cape Coral fez um agradecimento ao “Batman”, e divulgou uma foto da corporação ao lado do “herói”.

“Graças a um vizinho esperto e vestido de Batman, mais um suspeito de roubo está atrás das grades.”, declarou o Departamento de Polícia de Cape Coral em uma postagem no Instagram.

Justin Schimpl alegou que havia outro homem com ele, mas mudou o nome do suposto cúmplice várias vezes durante os interrogatórios. O criminoso foi encaminhado para a Cadeia do Condado de Lee sob duas acusações de arrombamento de veículo, outras duas correspondentes a furto de menor valor e uma referente a arrombamento de residência ocupada.

