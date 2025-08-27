Porsche raro abandonado em celeiro é vendido por R$ 3 milhões

Um veículo da montadora de carros Porsche foi encontrado abandonado em um celeiro em Ohio, nos Estados Unidos, em péssimas condições. No entanto, o destino do veículo não foi um ferro velho, mas sim um leilão milionário, por se tratar de um modelo raríssimo.

O carro é um Porsche 356 Pre-A Speedster, produzido entre os anos de 1952 e 1955. O veículo foi lançado para atender o público americano, entre os diferenciais para a época estavam um para-brisa baixo e removível e uma capota dobrável minimalista.

A velocidade máxima atingida pelo veículo era de 159 km por hora, velocidade que hoje é facilmente alcançada por carros convencionais. O modelo conta com um motor 1.5L, capaz de produzir modestos 60 cavalos de potência, valor considerado alto na época.

O leilão foi realizado na Inglaterra, pela Iconic Auctioneers, e o veículo foi arrematado por R$ 3 milhões. Um detalhe que chamou atenção dos interessados é que, apesar do exterior do carro estar bastante deteriorado pela ferrugem, o interior foi encontrado em bom estado de conservação, com o couro vermelho dos bancos praticamente intacto.

*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori