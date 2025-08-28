Vencedor de prêmio bilionário revela primeira aquisição inusitada

Segundo o jornal, ele se apresentou para a retirada do prêmio em uma lotérica em Burgess, Virgínia, no início do mês, mas recebeu metade do dinheiro - (crédito: Reprodução/Google Street View)

O vencedor do maior prêmio da loteria Mega Milions no estado da Virgínia, Estados Unidos, já recebeu o dinheiro e revelou ao New York Post qual vai ser a primeira aquisição após se tornar bilionário. O homem, que preferiu manter o anonimato, foi campeão do concurso que sorteou US$ 348 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 1,9 bilhão pela cotação atual.

Segundo o jornal, ele se apresentou para a retirada do prêmio em uma lotérica em Burgess, Virgínia, no início do mês, mas recebeu metade do dinheiro. Isso porque ele optou por receber US$ 155,6 milhões em dinheiro, aproximadamente R$ 842 milhões. A outra opção dada pela loteria seria receber o prêmio total, mas ao longo de 30 anos.

E qual o primeiro plano do ganhador para a quantia milionária? O morador da Virgínia surpreendeu os organizadores da loteria ao revelar o item desejado: um cortador de grama giro-zero, que custa a partir de US$ 3 mil.

Na Virgínia, uma lei protege a identidade dos ganhadores de loterias com prêmios acima de US$ 1 milhão. Além do estado, outras 18 unidades tem legislação que prevê o anonimato dos contemplado. Em Nova Jersey, a proteção independe do valor do prêmio.

Desde 2002, quando o Mega Milions começou, a Virgínia teve 10 vencedores. Antes do novo ganhador, o recorde estadual pertencia a um motorista de caminhão aposentado, que ganhou US$ 239 milhões em 2004 e optou pela retirada de US$ 140 milhões em dinheiro.