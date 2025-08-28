Ataque da Rússia contra Kiev deixa 15 mortos; Zelensky cita "massacre"

Pelo menos 15 pessoas, incluindo quatro crianças, morreram em Kiev, na Ucrânia, nesta quinta-feira (28/8). O ataque aéreo da Rússia atingiu áreas centrais da capital. As autoridades acreditam que várias pessoas continuam presas sob os escombros. O edifício da missão da União Europeia em Kiev foi atingido durante os ataques. Uma escola e um shopping também foram atingidos.
Uma bomba deixou uma cratera em um prédio residencial de cinco andares, que ficou partido em dois. Os socorristas retiraram dos escombros um corpo coberto de poeira e vestido com pijama, que foi colocado em um saco plástico preto.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chamou o ataque de um "massacre horrível e deliberado de civis". "A Rússia não tem nenhum interesse na diplomacia. Prefere continuar matando a encerrar a guerra", acrescentou.
Os governos da França e do Reino Unido condenaram o novo ataque russo."Putin está matando crianças e civis, e sabotando as esperanças de paz. Este banho de sangue deve terminar", escreveu o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.
"629 mísseis e drones em uma noite contra a Ucrânia. Está aí a vontade de paz da Rússia. Terror e barbárie", afirmou o presidente francês, Emmanuel Macron.
A Rússia afirmou ter atacado alvos militares e insistiu que "continua interessado" na diplomacia, mas que os bombardeios contra a Ucrânia prosseguirão. "As Forças Armadas russas estão cumprindo sua missão. Continuam atacando alvos militares e paramilitares. Ao mesmo tempo, a Rússia continua interessada em prosseguir o processo de negociação para alcançar seus objetivos por meios políticos e diplomáticos", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.
Com informações da AFP*
