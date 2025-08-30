Vocalista do Green Day chama Trump de 'idiota' e acusa Israel de genocídio em Gaza

As declarações foram feitas em entrevista publicada nesta sexta-feira (29/8) pela edição argentina da revista Rolling Stone -

O vocalista do Green Day, Billie Joe Armstrong, voltou a criticar o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem chamou de "um completo idiota, que é incapaz de liderar o país". As declarações foram feitas em entrevista publicada nesta sexta-feira (29/8) pela edição argentina da revista Rolling Stone.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao comentar o impacto da música American Idiot (2004), um dos maiores sucessos da banda, Billie destacou que a canção "se torna mais verdadeira com o tempo". "Originalmente, ela foi escrita sobre a presidência de George W. Bush. Mas acho que tem ainda mais peso com a presidência de Donald Trump, uma pessoa claramente incapaz de liderar o país… Ele é um completo idiota", disse.



O músico também criticou a postura do governo norte-americano diante de crises internacionais e sociais. "Eles dão o dinheiro das pessoas para bilionários. Há um genocídio em Gaza, mas (Trump) quer falar sobre [a atriz] Sydney Sweeney", afirmou, em tom de indignação.



Trajetória

Na mesma entrevista, Armstrong ressaltou que o novo álbum da banda, Saviors (2024), dialoga com diferentes fases da carreira do Green Day, trazendo referências a faixas antigas, como Coming Clean (1994), e a sucessos recentes, como Bobby Sox, que continua a fazer sucesso e conquistar novas gerações nas redes sociais.

Já o baixista Mike Dirnt refletiu sobre a longevidade do grupo, que completa quase 40 anos de estrada. "Adoro fazer shows, mas também sei que o corpo não dura para sempre. Discos são para sempre. O que o Green Day fizer hoje vai influenciar algo verdadeiramente lindo no futuro", afirmou.



Leia também: Casa Branca confirma que Donald Trump está vivo após rumores na internet

Na entrevista, o baterista Tré Cool destacou a identidade musical construída ao longo da carreira. "Minha batida tem personalidade própria, independentemente da música. Fazemos isso juntos há tanto tempo que conseguimos navegar facilmente pela resposta emocional enquanto criamos", disse.



O Green Day está em turnê celebrando três álbuns marcantes: Dookie (1994), American Idiot (2004) e Saviors (2024). No Brasil, a banda se apresenta no festival The Town, em São Paulo, no dia 7 de setembro. O show no Rio de Janeiro, previsto para o Estádio Nilton Santos, foi cancelado devido a um conflito de agenda.

