Papa Leão XIV pede o fim da 'pandemia de armas' que mata crianças

Também recordou o tiroteio da última quarta-feira (27/8) durante uma missa escolar em Minnesota, nos Estados Unidos, no qual duas crianças foram assassinadas

Pope Leo XIV gestures as he addresses the crowd from the window of the apostolic palace overlooking St.Peter's square during his Sunday Angelus prayer at the Vatican on August 31, 2025. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) Caption - (crédito: AFP)
O papa Leão XIV pediu neste domingo (31/8) o fim da "pandemia de armas" que mata "inúmeras" crianças todos os dias em crimes e conflitos no mundo.

O pontífice americano reiterou seus apelos ao final da oração do Angelus por um cessar-fogo na Ucrânia, após o ataque russo a Kiev na quinta-feira passada que matou pelo menos 25 pessoas, incluindo quatro crianças.

Também recordou o tiroteio da última quarta-feira durante uma missa escolar em Minnesota, nos Estados Unidos, no qual duas crianças foram assassinadas.

"Incluímos em nossas orações as inúmeras crianças mortas e feridas todos os dias em todo o mundo. Roguemos a Deus para deter a pandemia de armas, grandes e pequenas, que infecta nosso mundo", disse o papa, em inglês.

Sobre a Ucrânia, o pontífice pediu ao mundo para "não sucumbir à indiferença" e renovou seu "apelo insistente por um cessar-fogo imediato e um compromisso sério com o diálogo".

"É hora de os líderes renunciarem à lógica das armas e embarcarem no caminho da negociação e da paz, com o apoio da comunidade internacional", disse.

Por AFP
postado em 31/08/2025 11:00
