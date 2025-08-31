InícioMundo
Ucrânia

Nobel da Paz: "Todos se acostumaram com mísseis matando crianças"

Ao Correio, a advogada ucraniana dos direitos humanos e ativista Oleksandra Matviichuk, Nobel da Paz em 2022, critica a inação da comunidade internacional ante a guerra na Ucrânia e cobra ação de Trump

Oleksandra Matviichuk, Nobel da Paz em 2022 - (crédito: Divulgação)
Em 2022, a advogada ucraniana dos direitos humanos e ativista política Oleksandra Matviichuk — líder do Centro das Liberdades Civis (em Kiev) — recebeu o Prêmio Nobel da Paz, uma das maiores honrarias. Em entrevista exclusiva ao Correio, ela cobrou uma ação incisiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e fez um alerta: "Às vezes, parece-me que todos estão acostumados com mísseis russos matando crianças ucranianas em suas camas". 

O presidente Trump afirmou que Putin enfrentará uma "situação difícil", se não cooperar com o processo de paz. Como a senhora vê isso?

São duas realidades paralelas — as reuniões de paz de Trump com Putin e ataques com mísseis russos a cidades pacíficas na Ucrânia. Da última vez, a Rússia lançou mais de 600 drones. Então, quando Putin diz que quer a paz, o povo ucraniano sabe que ele está mentindo. Porque eles julgam a prontidão para a paz não por palavras, mas por suas ações.

Em um dos mais recentes ataques russos, escritórios da União Europeia em Kiev ficaram danificados. Isso pode intensificar a pressão contra Putin?

Às vezes, parece-me que todos estão acostumados com mísseis russos matando crianças ucranianas em suas camas. Portanto, não sei se a destruição dos escritórios de instituições europeias em Kiev, após o último ataque, causará alguma reação específica. A comunidade internacional precisa ajudar a Ucrânia a proteger o céu e a impedir essas destruições e assassinatos.

Como a senhora vê o comportamento da comunidade internacional na reação a essa guerra?

Parece-me que os políticos falam demais sobre coisas abstratas e pouco sobre pessoas. A dimensão humana desta guerra não é uma prioridade nas negociações de paz. Ainda não entendemos o que acontecerá com as dezenas de milhares de crianças ucranianas que os russos sequestraram e transferiram ilegalmente para a Rússia? O que acontecerá com as dezenas de milhares de homens e mulheres ucranianos em prisões russas, submetidos a tortura e violência sexual e que podem simplesmente não sobreviver até o fim destas negociações? O que acontecerá com os milhões de pessoas sob ocupação russa que não conseguem proteger a si mesmas, seus direitos e liberdades, suas propriedades, suas vidas, seu futuro, seus filhos e seus entes queridos?

Rodrigo Craveiro
31/08/2025
