PM prende homem armado que planejava matar duas mulheres em Planaltina

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu, na tarde deste domingo (31/8), um homem armado que pretendia matar duas mulheres em Planaltina. A ação foi realizada por policiais do 14º Batalhão, durante patrulhamento na Quadra 2A do Arapoanga.

O suspeito, de 44 anos, foi abordado em atitude suspeita e, durante a revista, os militares encontraram em sua cintura um revólver calibre .38 carregado com cinco munições intactas, além de outras duas no bolso e cinco estojos deflagrados.

Questionado, o homem confessou que estava no local para assassinar duas mulheres, identificadas como Ane e Sara. Ele afirmou que ambas teriam participado de uma emboscada, há cerca de dois anos, que resultou na morte de seu filho. Disse ainda que, no dia anterior, havia desistido do crime ao ver uma das vítimas com um bebê no colo, mas retornou no dia seguinte e chegou a disparar contra a residência.

A moradora da casa, acompanhada de seus dois filhos, de 3 meses e 2 anos, relatou que estava em casa quando ouviu os tiros e percebeu que as balas atingiram a janela e a parede da sala. Uma vizinha também confirmou os disparos e contou que, no dia anterior, o suspeito esteve no local, chamando por ela e por Sara, e avisou que retornaria.

Diante da gravidade dos fatos, o homem foi preso e conduzido à 16ª Delegacia de Polícia.



