Ladrão se passa por convidado de casamento de luxo e rouba R$ 550 mil em presentes

Um homem roubou cerca de US$ 100 mil (R$ 550 mil) em presentes ao invadir um casamento de luxo em Los Angeles, nos Estados Unidos. Os itens, entregues aos noivos durante a cerimônia pelos convidados, incluíam vales-presente, cheques, e uma caixa com dinheiro, mensagens de amigos e familiares.
Segundo informações da emissora ABC7, o crime ocorreu durante o último final de semana de agosto, durante a celebração do casamento de Nadeen e George Farahat. O homem usava terno, como os convidados da festa, e conseguiu entrar no local sem ser abordado por seguranças.
O ladrão ficou no local por menos de 90 minutos. Antes de executar o roubo, aguardou na recepção do local e não foi abordado pelos seguranças do evento.
Câmeras de segurança flagraram o ladrão no local. O homem chegou a ir no bar da festa e pediu uma bebida. Depois, fugiu do salão.
"Assim que descobrimos o que aconteceu, sabe, a música parou, tudo parou imediatamente. Acabei sentada na pista de dança chorando com meus amigos e primos ao meu redor", disse a noiva Nadeen
"Foi simplesmente uma invasão de privacidade. As pessoas escrevem mensagens especiais, como agradecimentos, parabéns, e isso também nos foi tirado". A polícia local, conforme a ABC7, ainda não identificou o responsável.
