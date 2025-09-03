Elevador da Glória: histórico bondinho em Portugal descarrilha e deixa 3 mortos

Operação de resgate mobiliza dezenas de equipes e vítimas seguem presas nas ferragens - (crédito: Reprodução/X/@claudiaaict)

Na tarde de desta quarta-feira (3/9) o tradicional Elevador da Glória — bondinho que liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto em Lisboa desde 1885 — sofreu um descarrilamento. O acidente resultou em três mortes e deixou 20 feridos.

Diversas agências relatam sobre os feridos: a imprensa internacional, incluindo o Correio da Manhã, informa que pelo menos 20 pessoas ficaram feridas.

O Elevador da Glória é operado pela empresa Carris e é um dos três funiculares monumentais de Lisboa, sendo o mais movimentado da cidade, transportando milhões de passageiros por ano.

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe September 3, 2025

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se manifestou publicamente sobre o ocorrido. Em nota divulgada no site da presidência, ele lamentou o grave acidente no elevador da Glória e prestou solidariedade às famílias afetadas.

"Em particular às vítimas mortais e aos feridos graves, bem como aos vários feridos ligeiros. O Presidente da República apresenta o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes", disse ele na nota.

