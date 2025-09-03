InícioMundo
PORTUGAL

Elevador da Glória: histórico bondinho em Portugal descarrilha e deixa 3 mortos

Três pessoas morreram e 20 estão feridas; o acidente mobiliza dezenas de equipes de resgate

Operação de resgate mobiliza dezenas de equipes e vítimas seguem presas nas ferragens - (crédito: Reprodução/X/@claudiaaict)
Operação de resgate mobiliza dezenas de equipes e vítimas seguem presas nas ferragens - (crédito: Reprodução/X/@claudiaaict)

Na tarde de desta quarta-feira (3/9) o tradicional Elevador da Glória — bondinho que liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto em Lisboa desde 1885 — sofreu um descarrilamento. O acidente resultou em três mortes e deixou 20 feridos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Diversas agências relatam sobre os feridos: a imprensa internacional, incluindo o Correio da Manhã, informa que pelo menos 20 pessoas ficaram feridas.

O Elevador da Glória é operado pela empresa Carris e é um dos três funiculares monumentais de Lisboa, sendo o mais movimentado da cidade, transportando milhões de passageiros por ano. 

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se manifestou publicamente sobre o ocorrido. Em nota divulgada no site da presidência, ele lamentou o grave acidente no elevador da Glória e prestou solidariedade às famílias afetadas.

"Em particular às vítimas mortais e aos feridos graves, bem como aos vários feridos ligeiros. O Presidente da República apresenta o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes", disse ele na nota.

Informações sobre o acidente

  • Data do acidente: 3 de setembro de 2025

  • Local/exato: Elevador da Glória, funicular histórico de Lisboa

  • Vítimas fatais: três

  • Feridos: cerca de 20, incluindo dois graves e cinco leves, com algumas pessoas ainda presas

Saiba Mais

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 03/09/2025 15:33 / atualizado em 03/09/2025 15:37
x