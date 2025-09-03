Elevador da Glória: histórico bondinho em Portugal descarrilha e deixa 3 mortos

Na tarde de desta quarta-feira (3/9) o tradicional Elevador da Glória — bondinho que liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto em Lisboa desde 1885 — sofreu um descarrilamento. O acidente resultou em três mortes e deixou 20 feridos.
Diversas agências relatam sobre os feridos: a imprensa internacional, incluindo o Correio da Manhã, informa que pelo menos 20 pessoas ficaram feridas.
O Elevador da Glória é operado pela empresa Carris e é um dos três funiculares monumentais de Lisboa, sendo o mais movimentado da cidade, transportando milhões de passageiros por ano.
O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe— Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025
O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se manifestou publicamente sobre o ocorrido. Em nota divulgada no site da presidência, ele lamentou o grave acidente no elevador da Glória e prestou solidariedade às famílias afetadas.
"Em particular às vítimas mortais e aos feridos graves, bem como aos vários feridos ligeiros. O Presidente da República apresenta o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes", disse ele na nota.
Informações sobre o acidente
Data do acidente: 3 de setembro de 2025
Local/exato: Elevador da Glória, funicular histórico de Lisboa
Vítimas fatais: três
Feridos: cerca de 20, incluindo dois graves e cinco leves, com algumas pessoas ainda presas
