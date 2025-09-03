Elevador da Glória: sobe o números de mortos em descarrilhamento de bondinho em Portugal

O Instituto Nacional de Emergência Médica, informa que as vítimas incluem portugueses e estrangeiros. Até o momento, não há informações sobre brasileiros envolvidos - (crédito: Patricia de Melo Moreira/AFP)

A Polícia de Segurança Pública (PSP), de Portugal, confirmou a morte de 15 pessoas no descarrilhamento do Elevador da Glória, histórico bondinho da capital Lisboa, nesta quarta-feira (3/9).

Outras 18 pessoas estão feridas, entre elas uma criança de 3 anos em estado de saúde estável e mais cinco pessoas em estado grave. O Instituto Nacional de Emergência Médica (Inem) informa que as vítimas incluem portugueses e estrangeiros. Até o momento, não há informações sobre brasileiros envolvidos.

O bondinho, que liga a Praça dos Restauradores até o Bairro Alto de Lisboa, funciona desde 1885 e possui capacidade para transportar até 42 pessoas. Segundo a emissora portuguesa SIC, às 18h05 do horário local, um dos cabos do bondinho se rompeu, causando o descarrilhamento.

A emissora estatal RTP, por outro lado, afirma que as autoridades suspeitam de uma falha nos freios. O Ministério Público de Portugal irá investigar o acidente. O Governo de Portugal decretou um dia de luto nacional, que será cumprido nesta quinta-feira (4).

Uma testemunha descreveu à SIC que o bondinho parecia sem freio no momento do acidente. “Bateu com uma força brutal num prédio e se despedaçou como uma caixa de papelão. Foi uma pancada muito forte, algo impressionante”, afirma.

Em nota, o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou o acidente: "O Presidente da República apresenta o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes".