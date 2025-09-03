Putin diz que "não há relação desproporcional no comércio entre EUA e Brasil"

Comentário foi feito durante visita a Pequim, na China, onde Putin participou das comemorações do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial - (crédito: AFP)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que há uma relação desproporcional no comércio entre os Estados Unidos e a China e o mesmo acontece entre as trocas de bens dos americanos com a Índia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Mas não há relação desproporcional no comércio com o Brasil", disse Putin, em entrevista concedida nesta quarta-feira durante sua visita a Pequim, na China, onde participou das comemorações do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

Para Putin, a questão da guerra da Ucrânia tem sido usada em situações insólitas de negociações comerciais, mesmo em conversas com parceiros sem conexão direta com os desdobramentos envolvendo Kiev.

Putin listou, por exemplo, o caso das sanções impostas pelos EUA ao Brasil. Ainda que deadline para as negociações com o Brasil fosse 8 de agosto, os EUA anunciaram a imposição de sanções em 6 de agosto, disse.

Leia também: A conversa sobre imortalidade entre Xi Jinping e Putin captada por microfone em reunião na China

Ele citou ainda que há questões específicas associadas à decisão americana em relação ao país sul-americano, citando textualmente a disputa entre as autoridades locais e o ex-presidente Jair Bolsonaro.