Após 800 parceiros, ‘vovó fitness’ fala sobre segredos da vida sexual

Aos 55 anos, Andréa Sunshine, a "vovó fitness", afirma que prazer não é barulho, mas liberdade e autoconhecimento - (crédito: Reprpdução / Instagram )

Andréa Sunshine, mais conhecida como “vovó fitness”, compartilhou que, aos 55 anos, mantém a libido em alta. A influenciadora destacou que, para ela, uma vida sexual prazerosa e saudável não depende de extravagância ou barulho. Pelo contrário, ela valoriza momentos mais discretos e tranquilos.

A ex-fisiculturista, que já teve cerca de 800 parceiros sexuais, afirmou que as experiências a ajudaram a compreender melhor o que realmente gosta na cama. “Eu vivi muita coisa, experimentei muito e aprendi a adaptar o sexo a diferentes situações. Quem mora em prédio ou divide apartamento sabe que privacidade às vezes é luxo. Mas é possível aproveitar o momento sem causar problemas”, desabafou nas redes sociais.

Morando em Londres, Andréa contou que já presenciou vizinhos reclamando de barulho durante a noite. “Sexo é saúde e alegria, mas precisa de bom senso. Não é sobre deixar de aproveitar, mas sim sobre como aproveitar com inteligência”, acrescentou, reforçando que o prazer não está atrelado à intensidade da relação.

“Não é porque o ritmo é mais lento que o prazer é menor. Pelo contrário, quando você controla o ritmo, sente cada detalhe de forma mais intensa. Testei isso com tantos parceiros que posso garantir: intensidade não é sinônimo de barulho”, concluiu a influenciadora, que recentemente celebrou a perda de 10 kg com uma foto nua em uma praia.

André defende a liberdade sexual e o fim do etarismo ao mostrar que envelhecer não significa perder a libido. Produtora de conteúdo adulto, ela demonstra que mulheres maduras podem explorar a sexualidade livremente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular