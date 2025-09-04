Papa se reúne com presidente de Israel e pede cessar-fogo urgente em Gaza

Papa Leão XIV durante uma audiência privada com o presidente de Israel, Isaac Herzog, no Vaticano - (crédito: AFP)

O papa Leão XVI recebeu nesta quinta-feira (4/9), no Palácio Apostólico do Vaticano, o presidente de Israel, Isaac Herzog, para discutir a crise no Oriente Médio. Durante a audiência, o pontífice apelou por um cessar-fogo imediato em Gaza e pela entrada segura de ajuda humanitária, além da libertação dos reféns ainda mantidos pelo Hamas.



Segundo comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, as conversas destacaram a “trágica situação em Gaza” e reforçaram a necessidade de negociações que levem a uma solução duradoura. “Uma solução de dois Estados é a única saída para a guerra”, reiterou, chamando atenção também para os acontecimentos na Cisjordânia e para a questão de Jerusalém.



Após o encontro com o papa, Herzog se reuniu com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, e com o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais. Nas conversas, foi ressaltada a importância das comunidades cristãs no Oriente Médio e seu papel na promoção da coesão social, da educação e da estabilidade regional.



Reconhecimento da Palestina



O apelo do Vaticano ocorre em um momento de crescente pressão internacional sobre Israel e sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, criticado por líderes mundiais pelas ofensivas em Gaza e pelas restrições à entrada de suprimentos no enclave.



No mês passado, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou que a França oficializará o reconhecimento, somando-se a outros 147 países-membros da ONU. O Canadá também deve anunciar o apoio à criação do Estado Palestino na próxima Assembleia Geral da ONU, enquanto o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, já declarou posição favorável à solução de dois Estados.



Este foi o segundo encontro entre o papa Leão XIV e Isaac Herzog. O primeiro ocorreu em maio, quando o presidente de Israel participou da missa que marcou o início do pontificado.

