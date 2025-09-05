Hamas divulga vídeo que mostra dois reféns israelenses em Gaza

O braço armado do Hamas divulgou nesta sexta-feira um vídeo que mostra dois reféns israelenses sequestrados em Gaza desde o ataque executado pelo movimento islamista em Israel em 7 de outubro de 2023.
O vídeo de mais de três minutos e meio mostra um refém em um veículo em movimento, em uma área de edifícios destruídos, que implora ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para não iniciar uma ofensiva para tomar a Cidade de Gaza.
A imprensa israelense o identificou como Guy Gilboa Dalal, que estava no festival de música Nova no sul de Israel quando foi sequestrado pelos milicianos na manhã de 7 de outubro de 2023.
No vídeo publicado nesta sexta-feira, ele afirma em hebraico que está na Cidade de Gaza e que as imagens foram gravadas no dia 28 de agosto de 202.
No final do vídeo, ele é observado ao lado de outro refém, Alon Ohel, de quem nenhum vídeo havia sido divulgado desde o sequestro. A AFP não conseguiu verificar a autenticidade das imagens, nem a data em que foram gravadas.
Em 23 de fevereiro, durante a trégua com Israel, o Hamas publicou um vídeo que mostrava dois israelenses, um deles Gilboa Dalal, em um veículo, assistindo uma cerimônia de libertação de reféns.
Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023, 47 permanecem em cativeiro em Gaza, incluindo 25 que, segundo o Exército, estão mortas.
Desde então, o Hamas e a Jihad Islâmica, outro grupo armado palestino, publicaram vários vídeos de reféns. A trégua de 19 de janeiro a 17 de março permitiu o retorno a Israel de 33 reféns, incluindo oito falecidos. Em troca, quase 1.800 palestinos detidos em prisões israelenses foram libertados.
A trégua anterior, com duração de uma semana, ocorreu em novembro de 2023 e também permitiu a libertação de reféns em troca de detentos palestinos.
