Israel bombardeia e derruba 2º prédio mais alto de Gaza, ao lado de campo de refugiados

Exército israelense já controla 40% da cidade palestina

Vídeo flagrou o exato momento do ataque - (crédito: Reprodução/X/@AlJazeeraEnglish)
A cidade de Gaza sofreu nesta sexta-feira (5/9) um novo bombardeio israelense. O ataque destruiu o edifício Mushtaha, 2º maior prédio da Faixa de Gaza. Segundo o exército de Israel, civis foram alertados para evacuar a área, a fim de evitar mais baixas inocentes. Testemunhas no local ouvidos pela emissora do Catar Al Jazeera disseram que o aviso foi de apenas 15 minutos.

Em um vídeo publicado pela emissoa é possível ver o exato momento em que o prédio é atingido por pelo menos três mísseis de alta precisão. Em meio a destruição, dezenas de pessoas correm nos arredores dos detritos para salvar a própria vida.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, pelo menos 30 palestinos morreram durante os ataques em diferentes pontos da cidade nesta sexta-feira (5).

Histórico de destruição

A guerra teve início em outubro de 2023, e está prestes a completar dois anos. O conflito teve inicío após um ataque do Hamas a um festival de música no sul de Israel, onde cerca de 1.200 pessoas morreram e 251 foram levadas como reféns. Desde então, mais de 60 mil palestinos foram mortos por ataques israelenses.

Israel afirma que já controla mais de 40% do território de Gaza e que vai intensificar os ataques nos próximos dias.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 05/09/2025 18:43
