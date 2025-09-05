Israel bombardeia e derruba 2º prédio mais alto de Gaza, ao lado de campo de refugiados

A cidade de Gaza sofreu nesta sexta-feira (5/9) um novo bombardeio israelense. O ataque destruiu o edifício Mushtaha, 2º maior prédio da Faixa de Gaza. Segundo o exército de Israel, civis foram alertados para evacuar a área, a fim de evitar mais baixas inocentes. Testemunhas no local ouvidos pela emissora do Catar Al Jazeera disseram que o aviso foi de apenas 15 minutos.

Em um vídeo publicado pela emissoa é possível ver o exato momento em que o prédio é atingido por pelo menos três mísseis de alta precisão. Em meio a destruição, dezenas de pessoas correm nos arredores dos detritos para salvar a própria vida.

Israeli forces attacked and destroyed the 12-storey Mushtaha Tower in Gaza City on Friday, after giving just 15 minutes’ warning for Palestinians to evacuate the area.



The building is located near a displacement camp where Palestinians are sheltering in tents. pic.twitter.com/9pwpA6MKR2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 5, 2025

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, pelo menos 30 palestinos morreram durante os ataques em diferentes pontos da cidade nesta sexta-feira (5).

Histórico de destruição

A guerra teve início em outubro de 2023, e está prestes a completar dois anos. O conflito teve inicío após um ataque do Hamas a um festival de música no sul de Israel, onde cerca de 1.200 pessoas morreram e 251 foram levadas como reféns. Desde então, mais de 60 mil palestinos foram mortos por ataques israelenses.

Israel afirma que já controla mais de 40% do território de Gaza e que vai intensificar os ataques nos próximos dias.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes