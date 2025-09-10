InícioMundo
Brasileira relata tensão no Nepal: "As coisas saíram do controle"

A professora de inglês Caroline Souza contou que a capital do Nepal foi tomada por protestos violentos. Jovens queimaram prédios do governo e casas de autoridades. Pelo menos 22 pessoas morreram

Fogo se alastra no Singha Durbar, principal prédio do governo, em Katmandu: Geração Z expressa ira por bloqueio às redes sociais - (crédito: Anup Ojha/AFP)
Katmandu, capital do Nepal, tornou-se palco de protestos da chamada "Geração Z". Centenas de jovens saíram às ruas para protestar contra uma decisão do governo de bloquear redes sociais, como Facebook, YouTube, X e Linkedin. As autoridades justificaram a medida ao alegarem que as empresas não se registraram e viram-se obrigadas a suspendê-la. As forças de segurança reprimiram os protestos com armas letais. Até a noite desta terça-feira (9/9), 22 pessoas tinham sido mortas e mais de 400 ficaram feridas. Os jovens invadiram o Parlamento e atearam fogo ao edifício principal. Depois de um ataque à residência do primeiro-ministro Sharma Oli, 73 anos, que também foi incendiada, o chefe de governo apresentou sua renúncia ao meio-dia, sob a justificativa de abrir espaço para uma solução política.

Natural de Caçapava do Sul (RS), Caroline Souza, 34 anos, mora em Katmandu, onde trabalha como professora de inglês e tradutora. Ela disse ao Correio que, no sábado, o governo baniu 26 plataformas sociais do país, o que provocou revolta da população. "Na verdade, essa medida foi somente a gota d'água. O sentimento de insatisfação com o governo era crescente há algum tempo", relatou ao Correio. "A população viu isso como uma tentativa de cercear a liberdade de expressão. Dois dias depois, milhares de jovens protestaram contra essa medida e, sobretudo, contra a corrupção do governo." 

Radicalização

De acordo com Caroline, os protestos se intensificaram ontem, principalmente devido às mortes durante a repressão na véspera. "Vários prédios governamentais e as casas do agora ex-premiê e dos ministros foram queimados. A situação escalou muito rapidamente. Por aqui, se fala que diferentes grupos se infiltraram nos protestos da Geração Z para tirar proveito da situação", contou. "A situação está um pouco assustadora, porque as coisas saíram do controle. O governo caiu e não se sabe o que vai acontecer agora. Durante o dia de hoje, os protestos se intensificaram. Havia milhares de pessoas e muita destruição", acrescentou. A residência do ex-premiê Jhalanath Khanal também foi queimada, e a esposa dele, Rajyalaxmi Chitrakar, morreu no incidente.

Caroline Souza afirmou que um hotel de luxo e um grande mercado também foram incendiados. "As fronteiras terrestres fecharam. Não tem como sairmos de Katmandu neste momento. Estamos em toque de recolher, e todos os estabelecimentos comerciais baixaram as portas", disse. O vácuo de poder e a insegurança levaram à fuga de 1.500 presos.

A crise política no país fez com que a Embaixada do Nepal no Brasil cancelasse a recepção do Dia Nacional, que estava agendada para 19 de setembro, no Clube Naval de Brasília.

Saiba Mais

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 10/09/2025 05:56
