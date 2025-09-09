Evento vai debater regulamentação do cânhamo no Brasil

Seminário "Caminhos Regulatórios para o Cânhamo no Brasil" vai debater e traçar as diretrizes para a regulamentação do cânhamo industrial no país - (crédito: Divulgação)

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Instituto Ficus realizam, nesta quarta-feira (10/9), o seminário "Caminhos Regulatórios para o Cânhamo no Brasil", evento que visa debater e traçar as diretrizes para a regulamentação do cânhamo industrial no país. O encontro marca o lançamento do Relatório do Grupo de Trabalho de Fomento ao Desenvolvimento do Cânhamo Embrapa/Ficus.

Um dos principais objetivos do Seminário é discutir elementos considerados cruciais da regulamentação, como a autorização de cultivo para finalidades não medicinais, o limite de THC permitido no cultivo de cânhamo e mecanismos de inclusão social na cadeia produtiva.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O seminário é a primeira entrega do Acordo de Cooperação Técnica firmado em agosto entre as duas instituições para promover essa nova commodity agrícola no país.

A sessão de abertura terá as participações de Clenio Nailto Pillon, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa; de Bruno Pegoraro, presidente do Instituto Ficus; e de Patrícia Villela Marino, presidente do Humanitas360 e membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico Sustentável, o “Conselhão” do Poder Executivo.

O encerramento será do agrônomo Sergio Vasquez, representante do Ministério da Agricultura do Uruguai, que vai compartilhar sua experiência de uma década na regulamentação do cânhamo para fins medicinais e não medicinais no país vizinho.

“Nosso compromisso é trazer base científica sólida para esse debate, que precisa ser construído com transparência e responsabilidade. O cânhamo representa uma oportunidade para gerar inovação, inclusão e sustentabilidade no campo brasileiro, mas só avançaremos se conseguirmos alinhar conhecimento técnico, segurança regulatória e benefícios sociais de forma integrada”, diz Daniela Bittencourt, representante da Embrapa no Grupo de Trabalho.

No Seminário, ela também vai apresentar o plano de pesquisa com Cannabis desenvolvido por uma comissão de cientistas da empresa.

"Esse seminário é uma contribuição para o Brasil avançar na discussão sobre a regulamentação do cânhamo de modo mais informado e socialmente responsável," afirma Bruno Pegoraro, do Instituto Ficus. "A colaboração entre a Embrapa e o Instituto Ficus, somada à expertise dos palestrantes e ao engajamento dos diversos setores, é essencial para construirmos um marco regulatório que permita ao país ingressar nesse novo mercado de modo competitivo e, ao mesmo tempo, promover inclusão e distribuição de renda no campo", destaca.

Na programação, também serão apresentados um plano de ação com as principais propostas para o desenvolvimento da cadeia produtiva do cânhamo no país, elaborado pelo GT, e dados do relatório “O Que o Brasil Ganha com a Regulamentação do Cânhamo”, além de conteúdos sobre as aplicações industriais do cânhamo, mecanismos de inclusão social, aspectos fisiológicos da planta e possibilidades de fiscalização e rastreabilidade.

SERVIÇO

Seminário: Caminhos Regulatórios para o Cânhamo no Brasil

Data e hora: 10 de setembro, das 13h às 18h30.

Local: Embrapa Sede, Auditório Biomas (Presencial). Parque Estação Biológica, PqEB, Av. W3 Norte (final), Edifício Sede - Brasília – DF.

Transmissão: Youtube – Canal da Embrapa (on-line)

Realização: Embrapa e Instituto Ficus

