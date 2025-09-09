Português que ofereceu recompensa por "cabeças de brasileiros" é preso

No vídeo, o português segura uma nota de 500 euros - o equivalente a R$ 3.183 - e afirma que pagará a recompensa a cada cabeça de imigrantes brasileiros - (crédito: Reprodução TikTok)

O português João Paulo Silva Oliveira, 56 anos, que viralizou após publicar um vídeo nas redes sociais oferecendo uma recompensa de 500 euros por cada "cabeça de brasileiro", foi preso nessa segunda-feira (8/9). Segundo a polícia portuguesa, ele foi detido por incitação à violência, prestou depoimento e segue preso.

O homem já era conhecido da Polícia Judiciária de Portugal e tem antecedentes criminais em casos de danos ao patrimônio.

“Nessas publicações o agora detido surge a oferecer quantia monetária a quem atentar, de forma bárbara, contra a vida de determinados cidadãos estrangeiros, assim afetando gravemente o sentimento de tranquilidade e de segurança na comunidade que, movidos por crescente onda de indignação e repulsa, replicaram denúncias junto das autoridades”, afirma nota divulgada pela polícia.

O jornal O Público aponta que o suspeito não ofereceu resistência à prisão e recusou a presença de um advogado, sendo representado por um defensor público. Agora, cabe à Justiça portuguesa decidir se mantém a prisão preventiva ou se João poderá responder em liberdade.

No vídeo, o português segura uma nota de 500 euros — o equivalente a R$ 3.183 — e afirma que pagará a recompensa a cada cabeça de imigrantes brasileiros. “Estejam legais ou ilegais, cada cabeça que trouxer, cortada rente ao pescoço, eu pago 500 euros por cabeça”, declara.

Em nota ao Correio, a Polícia de Segurança Pública de Portugal (PSP) afirma que agiu rapidamente no caso. “A PSP, assim que detectou e teve conhecimento que este tipo de vídeo circulava nas redes sociais, de imediato desenvolveu o esforço analítico através do seu Núcleo de Cibercriminalidade do Departamento de Investigação Criminal, chegando à identificação do autor do mesmo”.

Xenofobia em alta

Portugal passa por uma crescente onda de xenofobia, principalmente após a ascensão do partido de direita Chega. No programa eleitoral de 2025, o partido relaciona a imigração no país ao aumento da criminalidade e à dificuldades no acesso de portugueses à serviços de saúde.

“O nosso país tornou-se um paraíso para a proliferação do fenômeno da imigração ilegal, o que beneficia apenas as máfias que se dedicam ao auxílio da imigração ilegal e ao tráfico de seres humanos”, diz o documento.

De acordo com a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial, casos de xenofobia seguem em crescimento no país. Em 2021, foram registradas 109 queixas de ataques direcionados a brasileiros — a maior comunidade imigrante no país — , uma alta de 142% se comparado com 2018, quando houveram 45 denúncias.