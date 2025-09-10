Flashmob de "Bohemian Rhapsody" em Paris "explode" nas redes sociais

Era um fim de tarde de 10 de julho em Paris. Turistas curtiam a quinta-feira na Place de la Contrescarpe, no bairro boêmio de Mouffetard. De repente, um trio de cantoras começa a destilar os primeiros tons de Bohemian Rhapsody, um clássico da banda inglesa Queen imortalizado na voz de Freddie Mercury. Turistas e moradores, curiosos, buscavam entender de onde vinha o som, até que elas surgiram da sacada de um prédio. Depois, o pianista Julien Cohen surgiu do nada e o cantor principal Mickey Callisto entrou em cena sobre uma carruagem. Até esta terça-feira, o vídeo do que Julien chamou de "o flashmob mais insano de Bohemian Rhapsody" teve mais de 70 milhões de visualizações em 20 horas e "explodiu". "Foi um momento verdadeiramente bonito", disse Callisto ao Correio. "A ideia partiu de Julien. Ele me chamou e perguntou o que eu achava de ser o cantor principal de um flashmob em uma praça de Paris. As cantoras na janela, a guitarra incrível em um solo, uma banda sintonizada... Foi brilhante!", acrescentou.

Segundo Callisto, a música escolhida fala por si. "Acho que sei porque Julien decidiu escolhê-la. Bohemian Rhapsody é uma musíca que ressoa em todo o mundo, dos mais jovens aos mais velhos, mesmo tendo sido composta há 50 anos. Também foi uma forma de comemorar o meio século de lançamento dessa canção. Para mim, a música foi um presente, é uma canção incrível, que mostra o poder de Freddie Mercury. Ele foi uma lenda e teve uma influência muito importante para mim", disse o cantor. "Foi divertido ver a reação durante a nossa apresentação. Algumas pessoas ficaram em choque, outras aproveitaram para apreciar sua comida ou bebida. Acho que o fato de eu ter chegado de carruagem e da canção entoada da janela foi uma surpresa para elas. Foi uma oportunidade para apreciarem algo diferente durante o dia. Espero que não seja a última vez que fazemos isso."