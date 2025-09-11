Condenação de Bolsonaro pode 'enfurecer ainda mais Trump': a repercussão da votação no STF na imprensa internacional - (crédito: BBC Geral)

A decisão da maioria dos ministros da 1ª Turma do Supremo Tribunal (STF) pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já repercute nos principais veículos de imprensa internacionais.

"A decisão da maioria de um painel de cinco ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) faz de Bolsonaro o primeiro ex-presidente na história do país a ser condenado por atentado à democracia", escreveu a agência de notícias Reuters, ao reportar a decisão desta quinta-feira (11/9).

A Reuters destaca que a condenação de Bolsonaro, "um ex-capitão do Exército que nunca escondeu sua admiração pela ditadura militar que matou centenas de brasileiros entre 1964 e 1985, ecoa as condenações judiciais deste ano contra líderes de extrema direita em outros lugares, incluindo a francesa Marine Le Pen e o filipino Rodrigo Duterte".

"É provável que isso enfureça ainda mais o aliado próximo de Bolsonaro, o presidente dos EUA, Donald Trump, que já chamou o caso de 'caça às bruxas' e atingiu duramente o Brasil com aumentos de tarifas, sanções contra o juiz relator do caso e a revogação de vistos para a maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal (STF)", analisou a agência de notícias.

A Reuters destacou ainda o voto dissonante do ministro Luiz Fux, que na quarta-feira (10/9) decidiu pela absolvição de Bolsonaro e da maioria de seus aliados.

"Esse único voto pode abrir caminho para contestações à decisão, potencialmente aproximando a conclusão do julgamento das eleições presidenciais de 2026, nas quais Bolsonaro tem dito repetidamente que é candidato, apesar de estar impedido de concorrer a um cargo", destacou a agência.

O Wall Street Journal também destacou que a decisão do STF nesta quinta-feira pode agravar a relação entre Brasil e Estados Unidos.

"Mandar Bolsonaro, de 70 anos, para a prisão seria um desafio aos esforços de Trump para inviabilizar um processo que eletrizou o maior país da América Latina e colocou o Brasil no centro da guerra comercial do governo americano", escreveu o principal jornal e economia dos Estados Unidos, lembrando que Trump impôs tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras "por causa do que seu governo chama de caça às bruxas" contra o ex-presidente brasileiro.

O jornal também destacou as comemorações pelas ruas do país nesta quinta-feira, após a decisão da ministra Cármen Lúcia que levou à formação da maioria pela condenação.

"Muitos brasileiros começaram a comemorar na tarde de quinta-feira, buzinando e gritando das janelas de seus prédios, enquanto as autoridades [brasileiras] se preparam para uma reação da Casa Branca."

O jornal The New York Times também destacou a expectativa do governo brasileiro por novas sanções de Trump, após a decisão do STF.

"O Brasil está se preparando para a possibilidade de medidas mais punitivas dos Estados Unidos direcionadas a outros membros do Supremo Tribunal Federal e às instituições financeiras do país em resposta à esperada condenação de Bolsonaro", observou o NYT.

O jornal lembrou que, nesta semana, o Departamento de Estado americano acusou Alexandre de Moraes de "abuso de autoridade" e prometeu "continuar a tomar as medidas cabíveis".