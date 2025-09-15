Ucrânia ataca uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia

Um ataque de drones da Ucrânia, na noite do sábado (13/4), atingiu uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, provocando um incêndio no local, que é apontado pelo governo ucraniando como um dos responsáveis por alimentar o esforço de guerra de Moscou contra o país. O ataque à refinaria de Kirishi, na região de Leningrado, noroeste da Rússia, ocorreu após semanas de ataques ucranianos à infraestrutura petrolífera russa.

De acordo com a Ucrânia, explosões e um incêndio foram relatados na refinaria de Kirishi. O órgão oficial publicou uma foto que parece mostrar um incêndio e nuvens de fumaça contra o céu noturno.

A instalação, operada pela petrolífera russa Surgutneftegas, produz cerca de 17,7 milhões de toneladas métricas por ano (355 mil barris por dia) de petróleo bruto russo.

Guerra de drones

Mais de três anos após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, os drones emergiram como uma arma fundamental para ambos os lados. Vários drones russos cruzaram a fronteira para a Polônia, levando a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a enviar caças para abatê-los e reforçando preocupações antigas de que os combates pudessem se espalhar para além das fronteiras da Ucrânia.

Quatro dias após a invasão ao espaço polonês, no sábado, o espaço aéreo da Romênia também foi invadido por um drone russo. Tanto a Romênia quanto a Polônia, que além da Otan fazem parte da União Europeia (UE), estão em estado de alerta.

A invasão ao espaço romeno provocou imediata reação do governo, que chamou de "ações irresponsáveis". Em comunicado oficial, o Ministério da Defesa do país "condena firmemente as ações irresponsáveis da Federação Russa e enfatiza que elas representam uma nova provocação à segurança regional e à estabilidade na área do Mar Negro".

Segundo o órgão, o drone foi interceptado por duas aeronaves de combate F-16, que estavam em uma missão de patrulha aérea no norte de Dobruja. O equipamento russo teria sido orbitado pela Romênia por aproximadamente 50 minutos. "Esses incidentes demonstram a falta de respeito da Federação Russa pelas normas do direito internacional e colocam em risco não apenas a segurança dos cidadãos romenos, mas também a segurança coletiva da Otan", critica o ministério em nota.

A ministra das Relações Exteriores da Romênia, Toiu Oana, informou na televisão privada Digi 24 que o embaixador russo em Bucareste, Vladimir Lipaev, havia sido convocado para "comunicar claramente o protesto da Romênia" pela intrusão do drone.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também classificou a incursão russa no espaço aéreo da Romênia como "uma flagrante violação da soberania da União Europeia e uma séria ameaça à segurança regional". Em mensagem publicada em seu perfil numa rede social, Von der Leyen afirmou que o bloco está trabalhando em conjunto com Bucareste e os demais Estados-membros para proteger o território europeu. Ela reforçou ainda a solidariedade da UE com a Romênia.