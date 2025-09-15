InícioMundo
GOVERNO TRUMP

EUA prometem medidas contra Brasil após condenação de Bolsonaro

Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que Washington anunciará "ações" nos próximos dias

Donald Trump já disse estar
Donald Trump já disse estar "muito insatisfeito" com a condenação - (crédito: AFP)

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta segunda-feira (15/9), em entrevista à Fox News, que os EUA vão anunciar nos próximos dias, medidas ao Brasil em resposta à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Rubio classificou os ministros do STF como "juízes ativistas" e disse que eles perseguiram Bolsonaro, além de tentar impor medidas "extraterritoriais" contra cidadãos americanos.

A Primeira Turma da Corte decidiu, na última quinta-feira (11/9), pela condenação de Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado e mais quatro crimes contra a democracia. O ex-presidente recebeu pena de 27 anos e três meses de prisão e cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto.

Além de Bolsonaro, foram condenados pelo STF o ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem; o ex-comandante da Marinha Almir Garnier; o ex-ministro da Justiça Anderson Torres; o ex-ministro do GSI Augusto Heleno; o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que colaborou com as investigações; o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira; e o ex-ministro da Casa Civil Walter Souza Braga Netto.

Medidas 

"Haverá uma resposta dos EUA a isso (condenação de Bolsonaro), e teremos alguns anúncios na próxima semana sobre quais medidas adicionais pretendemos tomar", afirmou Rubio. Na semana passado, o senador republicano já havia prometido reagir ao que chamou de "caça às bruxas".

Donald Trump afirmou estar "muito insatisfeito" com a condenação e comparou o caso com os processos que ele mesmo enfrenta nos EUA. "Isso é muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram. Só posso dizer o seguinte: eu o conheci como presidente do Brasil e ele é um bom homem", disse.

O vice-secretário de Estado, Christopher Landau, classificou a relação entre os dois países como "ponto mais sombrio em dois séculos". A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que os EUA estão dispostos a "usar meios militares" para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. 

Em julho, Trump elevou em 50% os impostos sobre produtos brasileiros importados pelo país norte-americano e anunciou uma investigação comercial contra o Brasil, acusando-o de práticas desleais de mercado e superávit comercial.

 

Por Giovanna Sfalsin
postado em 15/09/2025 18:51
