Juiz descarta terrorismo em caso Luigi Mangione, suspeito de matar CEO em NY - (crédito: BBC Geral)

Um juiz do Estado de Nova York rejeitou duas acusações de terrorismo contra Luigi Mangione, o suspeito de assassinar o diretor da empresa americana UnitedHealthcare, Brian Thompson.

O juiz Gregory Carro também decidiu que as acusações de homicídio de segundo grau contra Mangione podem ser mantidas durante uma audiência nesta terça-feira (16/9).

Ele disse que os promotores não conseguiram estabelecer que há evidências suficientes para justificar as acusações de assassinato relacionadas ao terrorismo contra Mangione.

Mangione é acusado de atirar em Thompson em uma movimentada rua de Manhattan em dezembro do ano passado.

Além dos processos criminais do Estado de Nova York, Mangione também enfrenta acusações federais de homicídio, que podem levar à pena de morte.