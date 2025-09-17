Em meio a protestos, Trump é recebido no castelo de Windsor

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou sua visita oficial ao Reino Unido nesta quarta-feira (17) com um dia de pompa excepcional no Castelo de Windsor junto à família real britânica. Trump e sua esposa, Melania, foram recebidos ao desembarcar do helicóptero pelo príncipe e princesa de Gales, William e Kate, e pelo rei Charles III e pela rainha Camilla.
Trump passará este primeiro dia de sua visita com a família real inglesa em Windsor, a menos de 40 km de Londres. O líder americano passará as duas noites no castelo, uma das residências oficiais da monarquia britânica, longe de uma manifestação convocada contra ele em Londres. "Dizem que o Castelo de Windsor é o máximo, então vai ser ótimo", disse Donald Trump, de 79 anos, antes de deixar Washington.
Em sua segunda visita oficial ao Reino Unido, após a viagem que fez em 2019 durante seu mandato anterior, todos os eventos serão realizados a portas fechadas, longe de multidões devido à sua impopularidade no país.
Longe de Londres
Ele também não viajará a Londres no último dia de sua visita, quinta-feira. Em vez disso, viajará para Chequers, a cerca de 70 km da capital, para se encontrar com Keir Starmer na residência oficial de campo do primeiro-ministro britânico.
Apesar de seu distanciamento da capital londrina, dezenas de manifestantes, carregando faixas anti-Trump e gritando slogans, se reuniram na terça-feira em uma rua principal perto do Castelo de Windsor.
Além disso, o grupo "Led by Donkeys" (Liderados por Burros, em tradução livre) que responsabiliza políticos com campanhas muitas vezes humorísticas, conseguiu projetar imagens de Trump e do agressor sexual Jeffrey Epstein em uma torre de Windsor, segundo imagens da AFPTV. A polícia relatou quatro prisões.
O caso Epstein lança sombra sobre a presidência de Trump há semanas. O líder republicano era amigo íntimo de longa data do financista antes de romper com ele.
- Leia também: Trump pode declarar PCC organização terrorista? Por que governo Lula se preocupa com isso
O assunto também esteve na agenda de Starmer esta semana, quando ele demitiu seu embaixador em Washington, Peter Mandelson, após a revelação de seus laços estreitos com Epstein. Enquanto conversas econômicas e políticas o aguardam na quinta-feira com Starmer, nesta quarta-feira Trump receberá todo tipo de hospitalidade.
Cercado por uma segurança excepcional, ele desfrutará de uma espetacular demonstração de pompa real, da qual o líder republicano é um grande admirador. Uma cerimônia militar de magnitude sem precedentes contará com a presença de 1.300 membros das Forças Armadas britânicas.
Segundo alguns veículos de comunicação britânicos, o rei de 76 anos, ainda em tratamento contra um câncer, não estava entusiasmado com a ideia de convidar novamente o presidente republicano, que já havia sido recebido em 2019 por sua mãe, a rainha Elizabeth II.
Mas o governo trabalhista pretende aproveitar o fascínio de Donald Trump pela família real para fortalecer a histórica "relação especial" entre Londres e Washington.
Apesar de tudo, Trump expressou sua admiração pelo monarca britânico na terça-feira, ao chegar a Londres.
Elogios a Charles III
"Charles é meu amigo de longa data. Todos o respeitam e o adoram", disse Trump ao chegar de helicóptero à Winfield House, residência do embaixador dos EUA em Londres, onde passou a noite anterior à sua viagem para Windsor.
Após uma saudação real disparada do castelo e da Torre de Londres, Trump e Melania, juntamente com Charles e Camilla, William e Kate, participarão de uma procissão de carruagens.
Tudo isso acontecerá dentro dos terrenos do Castelo de Windsor, e não pelas ruas da cidade, longe de multidões e, acima de tudo, da manifestação convocada contra eles em Londres a partir das 14h00 (10h00 no horário de Brasília), vigiada por mais de 1.600 policiais.
Após um almoço privado com os dois casais reais, Donald e Melania Trump depositarão flores no túmulo da rainha Elizabeth II, falecida em setembro de 2022, na Capela de São Jorge, no castelo.
- Leia também: Em novo recado, governo Trump diz que pode adotar mais medidas contra o Brasil nas próximas semanas
Um desfile aéreo, com uma combinação de caças britânicos e americanos, assim como a patrulha acrobática Red Arrows, precederá um banquete real com cerca de 150 convidados.
Saiba Mais
- Mundo Um ano depois, vítima de ataques de Israel com pagers no Líbano relembra mensagem que cegou dezenas: 'Não tenho mais olhos'
- Mundo A recém-descoberta cidade desértica no Peru que está reescrevendo a história das Américas
- Mundo Promotor pede pena de morte a Tyler Robinson: as sete acusações contra o suspeito de matar Charlie Kirk
- Mundo 'Bombardeios insanos': palestinos tentam fugir de ataque israelense na Cidade de Gaza
- Mundo Ataque de orcas faz veleiro naufragar na costa de Portugal
- Mundo Palestinos: Tanques e tropas de Israel iniciam a tomada da Cidade de Gaza