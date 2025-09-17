InícioMundo
ATAQUE MARÍTIMO

Ataque de orcas faz veleiro naufragar na costa de Portugal

Apesar da embarcação ter sido atingida diversas vezes, tripulantes foram resgatados sem ferimentos

De acordo com informações do portal português 'Público', o acidente envolveu a participação de quatro baleias - (crédito: Mercedes-Benz Oceanic Lounge)
Um veleiro naufragou depois de ser atacado por um grupo de orcas, na Costa da Caparica, localizada no município de Almada, no distrito de Setúbal, em Portugal. O episódio ocorreu no último sábado (13/9). Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do portal português Público, o incidente, que envolveu a participação de quatro baleias, aconteceu por volta das 12h. Os animais danificaram o leme da embarcação, o que causou o naufrágio. 

Ajuda aconteceu graças a cientistas que trabalhavam perto do local

O portal português ressalta que foi a tripulação de um barco da Mercedes-Benz Oceanic Lounge a responsável por identificar o sinistro. Em entrevista ao veículo, Bernardo Queiroz, diretor do Mercedes-Benz Oceanic Lounge, responsável por registrar o momento do ocorrido, explicou que faziam uma viagem científica pelo local. Lá, observavam golfinhos. 

Ele confirmou que, apesar do insucesso em rebocar o barco, a tripulação foi resgatada sem problemas. Em seguida, as baleias ainda interagiram com outro veículo. Este, no entanto, não veio a naufragar. A Marinha de Portugal foi ao local para prestar apoio.

Por meio de comunicado, a Autoridade Marítima Nacional ressalta que foi preciso "prestar auxílio a cinco pessoas". "Todos estavam bem, sem necessidade de assistência médica", complementou. 

