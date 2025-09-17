Ataque de orcas faz veleiro naufragar na costa de Portugal

Um veleiro naufragou depois de ser atacado por um grupo de orcas, na Costa da Caparica, localizada no município de Almada, no distrito de Setúbal, em Portugal. O episódio ocorreu no último sábado (13/9). Ninguém ficou ferido.
De acordo com informações do portal português Público, o incidente, que envolveu a participação de quatro baleias, aconteceu por volta das 12h. Os animais danificaram o leme da embarcação, o que causou o naufrágio.
Veja:
??LISBON, PORTUGAL: ORCAS SANK A SAILBOAT!— Alex B. (@maisumcarneiro) September 13, 2025
Another sailboat was attacked and sank by orcas, on the portuguese coast, nearby Lisbon (Costa da Caparica).
This has been happening for a while now, as this is the third sank boat in one year. The first one was at Gibraltar, the second… pic.twitter.com/S7nOPM3gSX
Ajuda aconteceu graças a cientistas que trabalhavam perto do local
O portal português ressalta que foi a tripulação de um barco da Mercedes-Benz Oceanic Lounge a responsável por identificar o sinistro. Em entrevista ao veículo, Bernardo Queiroz, diretor do Mercedes-Benz Oceanic Lounge, responsável por registrar o momento do ocorrido, explicou que faziam uma viagem científica pelo local. Lá, observavam golfinhos.
Ele confirmou que, apesar do insucesso em rebocar o barco, a tripulação foi resgatada sem problemas. Em seguida, as baleias ainda interagiram com outro veículo. Este, no entanto, não veio a naufragar. A Marinha de Portugal foi ao local para prestar apoio.
Por meio de comunicado, a Autoridade Marítima Nacional ressalta que foi preciso "prestar auxílio a cinco pessoas". "Todos estavam bem, sem necessidade de assistência médica", complementou.
Saiba Mais
- Brasil Como grupo citado por ligação com PCC tenta expandir controle de portos no Brasil
- Política PEC da Blindagem? O que pode mudar com proposta para dificultar processos criminais contra parlamentares
- Mundo Juiz descarta terrorismo em caso Luigi Mangione, suspeito de matar CEO em NY
- Mundo Os 'convidados' que pagam para ir a casamentos de estranhos
- Mundo "Gaza está em chamas", diz ministro de Israel após ataques
- Mundo Israel inicia grande ofensiva terrestre na Cidade de Gaza