RÚSSIA X UCRÂNIA

Ex-diretor da "Playboy" é enviado à guerra na Ucrânia após acordo judicial

Vladimir Lyaporov era acusado de chefiar um esquema de pirâmide financeira que teria prejuízo milionário a pelo menos oito pessoas

O processo judicial, em curso desde agosto, foi suspenso após Lyaporov aceitar se alistar para combater na guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022 com a invasão do território ucraniano pela Rússia - (crédito: Playboy Enterprises)
O ex-editor da revista Playboy na Rússia Vladimir Lyaporov, de 48 anos, firmou um acordo com o Ministério da Defesa daquele país e será enviado para guerra na Ucrânia. Em troca, um processo criminal por peculato contra ele foi suspenso. As informações foram divulgadas pelo jornal The Sun.

Lyaporov era acusado de chefiar um esquema de pirâmide financeira que teria prejuízo de £ 445.000 a pelo menos oito investidores, conforme reportagem da emissora REN TV. O caso envolvia duas empresas sediadas em Londres.

O processo judicial, em curso desde agosto, foi suspenso após Lyaporov aceitar se alistar para combater na guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022 com a invasão do território ucraniano pela Rússia.

A alternativa de envio ao conflito surgiu como parte de um programa do governo russo, implementado após o início da guerra contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, que permite a condenados trocar penas por serviço militar.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/09/2025 16:20
