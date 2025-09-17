Ex-diretor da "Playboy" é enviado à guerra na Ucrânia após acordo judicial

O processo judicial, em curso desde agosto, foi suspenso após Lyaporov aceitar se alistar para combater na guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022 com a invasão do território ucraniano pela Rússia - (crédito: Playboy Enterprises)

O ex-editor da revista Playboy na Rússia Vladimir Lyaporov, de 48 anos, firmou um acordo com o Ministério da Defesa daquele país e será enviado para guerra na Ucrânia. Em troca, um processo criminal por peculato contra ele foi suspenso. As informações foram divulgadas pelo jornal The Sun.

Lyaporov era acusado de chefiar um esquema de pirâmide financeira que teria prejuízo de £ 445.000 a pelo menos oito investidores, conforme reportagem da emissora REN TV. O caso envolvia duas empresas sediadas em Londres.

Leia também: Polônia e Otan enviam aviões devido a drones russos na zona fronteiriça com Ucrânia

O processo judicial, em curso desde agosto, foi suspenso após Lyaporov aceitar se alistar para combater na guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022 com a invasão do território ucraniano pela Rússia.

Leia também: Rússia atinge sede do governo da Ucrânia no maior bombardeio da guerra

Leia também: Rússia afirma que tomou o controle de três localidades no leste da Ucrânia

A alternativa de envio ao conflito surgiu como parte de um programa do governo russo, implementado após o início da guerra contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, que permite a condenados trocar penas por serviço militar.