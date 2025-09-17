Rede de fast food chinesa serve sorvete em casquinha de forma inusitada

Viralizou nas redes sociais uma nova forma de casquinha de sorvete, criada por uma rede de fast food chinesa. O vídeo mostra o preparo do doce, sendo uma casquinha maior com sorvete até a metade, quando chega nesse limite é adicionado mais uma casquinha em cima e mais sorvete, rodeando essa outra.

Confira o vídeo:

A nova invenção gerou muito interesse nos brasileiros, milhares de comentários descrevem o desejo de provar a sobremesa. "Quero um na minha mesa com calda de chocolate agora mesmo!!!", comentou um usuário. Outros internautas manifestaram preocupação com a saúde ao consumir o sorvete. "Imagina o veneno ingerir essa gordura hidrogenada."

Outros relatos também repercutiram bastante. Um dos usuários chamou atenção para o tamanho. "A pessoa começa a chupar o sorvete em setembro e só termina em dezembro." Um outro internauta teve a mesma percepção: "Serve uma família".

Apesar de a grande maioria ter achado o tamanho do sorvete surpreendente, alguns usuários acham que é enganação e vem menos sorvete do que o esperado: "Cliente enganado achando que tá lotado de sorvete kkkkk”.

Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais Mundo Condenação de Bolsonaro faz do Brasil um exemplo para o mundo, diz Financial Times

Condenação de Bolsonaro faz do Brasil um exemplo para o mundo, diz Financial Times Mundo Ex-diretor da "Playboy" é enviado à guerra na Ucrânia após acordo judicial

Ex-diretor da "Playboy" é enviado à guerra na Ucrânia após acordo judicial Mundo Assessor de Trump diz esperar que Brasil contenha o 'descontrolado Moraes' antes que ele 'destrua completamente' relação com EUA