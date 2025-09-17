InícioMundo
Rede de fast food chinesa serve sorvete em casquinha de forma inusitada

Um vídeo está circulando nas redes sociais, onde uma rede de restaurantes inovaram a forma de vender os sorvetes de casquinha

China revoluciona a forma de servir sorvete - (crédito: Reprodução/X/@YKwolfpec/gigglefuel3)
Viralizou nas redes sociais uma nova forma de casquinha de sorvete, criada por uma rede de fast food chinesa. O vídeo mostra o preparo do doce, sendo uma casquinha maior com sorvete até a metade, quando chega nesse limite é adicionado mais uma casquinha em cima e mais sorvete, rodeando essa outra.

A nova invenção gerou muito interesse nos brasileiros, milhares de comentários descrevem o desejo de provar a sobremesa. "Quero um na minha mesa com calda de chocolate agora mesmo!!!", comentou um usuário. Outros internautas manifestaram preocupação com a saúde ao consumir o sorvete. "Imagina o veneno ingerir essa gordura hidrogenada."

Outros relatos também repercutiram bastante. Um dos usuários chamou atenção para o tamanho. "A pessoa começa a chupar o sorvete em setembro e só termina em dezembro." Um outro internauta teve a mesma percepção: "Serve uma família".

Apesar de a grande maioria ter achado o tamanho do sorvete surpreendente, alguns usuários acham que é enganação e vem menos sorvete do que o esperado: "Cliente enganado achando que tá lotado de sorvete kkkkk”.

Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

Maria Luiza Campelo

Jornalista em formação, tem interesse especial por moda, esporte e cultura. É estagiária do site do Correio Braziliense.

Por Maria Luiza Campelo
postado em 17/09/2025 18:24 / atualizado em 17/09/2025 18:31
