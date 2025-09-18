Donald Trump se deslumbra com Kate Middleton: "Você é linda, tão linda"

Um especialista em leitura labial revelou o que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à princesa de Gales, Kate Middleton, ao desembarcar no Reino Unido, nessa quarta-feira (17/9). Trump e a esposa, Melania, foram recebidos nos jardins do Castelo de Windsor, em Londres, por Kate e o marido, o príncipe William.
Segundo a revista People, Trump não poupou elogios a Kate Middleton ao cumprimentá-la. “Você é linda, tão linda”, disse. Durante a caminhada pelos jardins, William colocou a mão nas costas de Kate e de Melania, guiando as duas.
De acordo com o The Sun, os dois casais conversaram amenidades no primeiro momento. Trump perguntou a William sobre os filhos do casal real. "Eles estão bem e na escola", disse o príncipe, referindo-se a George, Charlotte e Louis.
Trump também comentou sobre a falta de contato recente com William. “Faz um tempo desde que você conversou comigo”, disse ao príncipe. E o outro respondeu brincando para Kate: “Ele tem sentido falta das nossas conversinhas”.
Kate afirmou que os dois poderiam aproveitar a visita para colocar o papo em dia.
Durante encontro anterior, em Paris, Trump elogiou a aparência do príncipe, chamando-o de “um cara bonito” e afirmando que ele era “muito bonito” pessoalmente. Esta é a segunda visita oficial de Trump ao Reino Unido, sendo a primeira em 2017, quando foi recebido pela então rainha Elizabeth II.
Por que Trump está no Reino Unido?
-
Fortalecer a relação bilateral: reafirmar a "relação especial" entre os Estados Unidos e o Reino Unido, destacando laços históricos e culturais
-
Aprofundar colaboração tecnológica: assinar acordos significativos na área de ciência e tecnologia, incluindo investimentos em inteligência artificial, computação quântica e energia nuclear
-
Impulsionar investimentos econômicos: anunciar pacotes de investimento bilionários de empresas americanas no Reino Unido, visando fortalecer a economia e criar empregos
-
Discutir questões geopolíticas: dialogar sobre temas como a guerra na Ucrânia, políticas comerciais e segurança internacional com o Primeiro-Ministro britânico Keir Starmer
-
Participar de cerimônias reais: engajar-se em eventos protocolares com a Família Real britânica, incluindo recepções e banquetes de estado no Castelo de Windsor.