Donald Trump se deslumbra com Kate Middleton: "Você é linda, tão linda"

Um especialista em leitura labial revelou o que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à princesa de Gales, Kate Middleton, ao desembarcar no Reino Unido, nessa quarta-feira (17/9). Trump e a esposa, Melania, foram recebidos nos jardins do Castelo de Windsor, em Londres, por Kate e o marido, o príncipe William.

Segundo a revista People, Trump não poupou elogios a Kate Middleton ao cumprimentá-la. “Você é linda, tão linda”, disse. Durante a caminhada pelos jardins, William colocou a mão nas costas de Kate e de Melania, guiando as duas.

De acordo com o The Sun, os dois casais conversaram amenidades no primeiro momento. Trump perguntou a William sobre os filhos do casal real. "Eles estão bem e na escola", disse o príncipe, referindo-se a George, Charlotte e Louis.

Trump também comentou sobre a falta de contato recente com William. “Faz um tempo desde que você conversou comigo”, disse ao príncipe. E o outro respondeu brincando para Kate: “Ele tem sentido falta das nossas conversinhas”.

Kate afirmou que os dois poderiam aproveitar a visita para colocar o papo em dia.

Durante encontro anterior, em Paris, Trump elogiou a aparência do príncipe, chamando-o de “um cara bonito” e afirmando que ele era “muito bonito” pessoalmente. Esta é a segunda visita oficial de Trump ao Reino Unido, sendo a primeira em 2017, quando foi recebido pela então rainha Elizabeth II.

Por que Trump está no Reino Unido?