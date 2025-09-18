Macron processa influenciadora dos EUA por dizer que Brigitte nasceu homem

Um questionamento que ganhou força nas redes sociais agora chega às cortes internacionais. O presidente da França, Emmanuel Macron, e sua esposa, Brigitte, moveram um processo de difamação contra a influenciadora conservadora norte-americana Candace Owens. Ela afirma que a primeira-dama francesa teria nascido homem. Para rebater a acusação, o casal pretende apresentar laudos científicos, fotografias de família e registros de Brigitte grávida.

O advogado do casal, Tom Clare, disse em entrevista ao podcast da BBC Fame Under Fire que Brigitte considerou as alegações “profundamente perturbadoras”, e que o caso é uma “distração” para o presidente francês. Segundo ele, haverá depoimentos de especialistas e a primeira-dama está disposta a se submeter a exames, se necessário, para comprovar os fatos. “Ela está 100% pronta para encarar esse fardo”, afirmou.

A defesa de Owens solicitou que a ação seja rejeitada. Os advogados alegam que o processo não deveria ter sido aberto em Delaware, Estado onde estão registrados seus negócios, e afirmam que a obrigatoriedade de responder no local traria “prejuízos financeiros e operacionais substanciais”.

A origem das alegações remota a 2021, quando as blogueiras francesas Amandine Roy e Natacha Rey publicaram um vídeo no YouTube levantando a hipótese da transexualidade de Brigitte. Em 2024, o casal Macron venceram um processo por difamação contra a dupla na França, mas a decisão foi anulada em 2025 com base na liberdade de expressão. O casal recorre.

Nos Estados Unidos, a ação foi iniciada em julho de 2025. Segundo os advogados do casal, Owens ignorou evidências confiáveis que desmentiam sua versão e deu espaço a teorias conspiratórias. Para o processo avançar será preciso comprovar “malícia real”, requisito em ações de difamação envolvendo figuras públicas no país.

Em entrevista à revista Paris Match, em agosto de 2025, Emmanuel Macron afirmou: “É uma questão de defender minha honra. Isso é um absurdo. Alguém que sabia perfeitamente que tinha informações falsas agiu com o objetivo de causar dano, a serviço de uma ideologia com elos comprovados com líderes da extrema-direita.”

Owens, que já trabalhou no jornal conservador Daily Wire e na organização Turning Point, também é conhecida por divulgar teorias conspiratórias sobre vacinas contra covid19, o Holocausto e os pousos na Lua. No início de 2025, ela lançou no YouTube a série Becoming Brigitte (“Tornando-se Brigitte”, em tradução livre), reforçando a narrativa que agora será analisada pela Justiça dos EUA.