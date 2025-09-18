Tremor de magnitude 6,1 sacode o leste da Indonésia, diz USGS

O epicentro do terremoto foi localizado a 28 quilômetros ao sul da cidade de Nabire - (crédito: Reprodução X)

Um sismo de pouca profundidade e magnitude 6,1 sacudiu nesta sexta-feira (18) a província de Papua Central, no leste de Indonésia, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O epicentro foi localizado 28 quilômetros ao sul da cidade de Nabire.

Enquanto o USGS reportou uma magnitude de 6,1 e uma profundidade de dez quilômetros, a agência indonésia BMKG comunicou uma magnitude de 6,6 e uma profundidade de 24 quilômetros, e indicou várias réplicas de menor intensidade.

A Indonésia sofre terromotos constantes devido à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico, área que circunda a maior parte de este oceano e é caracterizada por uma forte atividade sísmica.

Neste mesmo Anel de Fogo, o USGS também reportou nesta sexta um tremor de magnitude 7,8 no litoral da península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia.