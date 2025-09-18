Homem morre após andar em montanha-russa em novo parque de Orlando

Parque foi inaugurado em maio, após ter sido adiado devido a pandemia da Covid-19 - (crédito: Reprodução/X)

Um homem, de 30 anos, morreu na quarta-feira (17/9) depois de passar mal durante um passeio na montanha-russa Stardust Racers, uma das atrações mais concorridas do recém-inaugurado parque Epic Universe, da Universal, em Orlando. Segundo a direção do local, o visitante ficou inconsciente enquanto estava no brinquedo, foi socorrido e levado a um hospital local, mas não resistiu.

Autoridades do Condado de Orange informaram que não houve queda do brinquedo e que as circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas. A atração permanece fechada desde a manhã desta quinta-feira (18/9).

"Estamos devastados por este trágico evento e expressamos nossas mais sinceras condolências aos entes queridos do visitante", afirmou a Universal em nota.

Inaugurado em maio, o Epic Universe é o quarto parque da Universal em Orlando, ocupa 110 acres, custou US$ 7 bilhões e foi o primeiro grande parque temático a abrir na Flórida em mais de 25 anos. A montanha-russa onde ocorreu o incidente é considerada uma das mais radicais do complexo, atingindo até 100 km/h e 40 metros de altura.