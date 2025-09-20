EUA: jornalistas terão que submeter textos ao Pentágono; associações criticam

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos passou a exigir que jornalistas credenciados pelo órgão recebam a devida aprovação para publicar informações. Em caso de descumprimento da ordem, poderão perder o acesso ao Pentágono.
As novas condições, comunicadas na noite da última sexta-feira (19/9), é um novo passo na luta travada pelo Governo Trump contra a imprensa. A informação do Departamento de Defesa aponta que o material "deve ser aprovada para divulgação pública por um funcionário autorizado, antes de sua publicação, mesmo que não seja classificada".
Isso incluiu, inclusive, informações coletadas por jornalistas por meio de fontes internas anônimas, situadas fora dos canais oficiais de comunicação. Tais ações seriam motivo suficiente para retirada da credencial.
"Se as notícias sobre nossas forças armadas devem ser aprovadas primeiro pelo governo, o público já não recebe informação independente", protestou o presidente do Clube Nacional de Imprensa de Washington, Mike Balsamo. "Só será noticiado o que os funcionários querem que vejam. Isso deveria alarmar todos os americanos", acrescentou. Ele ainda pediu ao Pentágono que revogasse a exigência.
Pete Hegseth, secretário de Defesa, afirmou que os desinteressados em cumprir com as normas deverão "ir para casa". "A imprensa já não pode circular pelos corredores de uma instalação segura. Use sua credencial e cumpra as normas, ou vá para casa", escreveu no X, antigo Twitter.
Trump, depois de processar o Wall Street Journal e o The New York Times e celebrar a suspensão do programa do comediante Jimmy Kimmel, qualificou na sexta-feira como "ilegal" a cobertura midiática que considerou excessivamente negativa sobre ele.
*Com informações da AFP
Saiba Mais
- Mundo 5 dicas par lidar com o estresse
- Mundo Por que a Costa Rica é o país que mais vem atraindo milionários estrangeiros na América Latina
- Mundo Como o lugar habitado mais remoto da Terra tenta proteger sua única fonte de renda
- Mundo Tarifas de Trump atingem agronegócio americano: 'Muitos vão quebrar'
- Mundo Fachin encontra papa no Vaticano dias antes de assumir presidência do STF
- Mundo O que se sabe do ataque hacker que paralisou aeroportos europeus