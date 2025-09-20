Fachin encontra papa no Vaticano dias antes de assumir presidência do STF

Fachin tem encontro com papa no Vaticano dias antes de tomar posse no STF - (crédito: Reprodução/Youtube (Vatican Media Live))

Às vésperas de tomar posse como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin teve neste sábado (20/9) um encontro simbólico com o papa Leão XIV no Vaticano. A audiência reuniu representantes de associações ligadas ao Direito de diferentes países para celebrar o Jubileu dos Operadores da Justiça.

Em discurso na Praça de São Pedro, o pontífice ressaltou a centralidade da Justiça na condução dos Estados, evocando Santo Agostinho. Segundo ele, a Justiça se concretiza quando se volta para os outros, garantindo a cada um o que lhe é devido e promovendo igualdade em dignidade e oportunidades. “A verdadeira igualdade é a possibilidade dada a todos de realizar suas aspirações e ver os direitos inerentes à sua dignidade assegurados por um sistema de valores comuns e compartilhados”, afirmou.

Além da audiência com o papa, Fachin acompanhou a pregação do arcebispo Juan Ignacio Arrieta sobre o tema “O operador da Justiça, instrumento da esperança”. As despesas de viagem foram custeadas pelo próprio ministro.

Posse no Supremo

Fachin assume a presidência do STF em 29 de setembro, após eleição simbólica em agosto. Alexandre de Moraes será o vice. O mandato vai até 2027, com cerimônia prevista para contar com o presidente Lula e autoridades dos Três Poderes.

