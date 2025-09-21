"Nenhum Estado palestino será estabelecido", diz Netanyahu

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou neste domingo que não haverá Estado da Palestina, em uma mensagem direcionada aos líderes do Reino Unido, Austrália e Canadá que reconheceram a soberania dos palestinos.
"Tenho uma mensagem clara para aqueles líderes que reconheceram um Estado palestino após o horrível massacre de 7 de outubro: vocês estão dando uma enorme recompensa ao terrorismo", afirmou. "E tenho outra mensagem para vocês: não vai acontecer. Nenhum Estado palestino será estabelecido ao oeste do rio Jordão", acrescentou.
Netanyahu também prometeu ampliar os assentamentos judaicos na Cisjordânia ocupada.
"Durante anos impedi a criação deste Estado terrorista, apesar da enorme pressão, tanto a nível nacional quanto internacional", disse.
"Dobramos o número de assentamentos judaicos em Judeia e Samaria e continuaremos por este caminho", acrescentou em referência à Cisjordânia.
