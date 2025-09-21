InícioMundo
GUERRA EM GAZA

"Nenhum Estado palestino será estabelecido", diz Netanyahu

O primeiro ministro israelense também prometeu ampliar os assentamentos judaicos na Cisjordânia ocupada

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a news conference in Jerusalem on September 2, 2024. (Photo by Ohad Zwigenberg / POOL / AFP) Caption - (crédito: Ohad Zwigenberg/AFP)
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a news conference in Jerusalem on September 2, 2024. (Photo by Ohad Zwigenberg / POOL / AFP) Caption - (crédito: Ohad Zwigenberg/AFP)

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou neste domingo que não haverá Estado da Palestina, em uma mensagem direcionada aos líderes do Reino Unido, Austrália e Canadá que reconheceram a soberania dos palestinos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Tenho uma mensagem clara para aqueles líderes que reconheceram um Estado palestino após o horrível massacre de 7 de outubro: vocês estão dando uma enorme recompensa ao terrorismo", afirmou. "E tenho outra mensagem para vocês: não vai acontecer. Nenhum Estado palestino será estabelecido ao oeste do rio Jordão", acrescentou.

Netanyahu também prometeu ampliar os assentamentos judaicos na Cisjordânia ocupada. 

"Durante anos impedi a criação deste Estado terrorista, apesar da enorme pressão, tanto a nível nacional quanto internacional", disse. 

"Dobramos o número de assentamentos judaicos em Judeia e Samaria e continuaremos por este caminho", acrescentou em referência à Cisjordânia.

 

Saiba Mais

Por AFP
postado em 21/09/2025 13:54
x