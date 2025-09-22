Viúva de Charlie Kirk afirma que vai seguir os passos do marido

Erika Kirk, viúva do influenciador conservador Charlie Kirk, foi eleita por unanimidade como a nova CEO e presidente do conselho da Turning Point USA (TPUSA), organização fundada pelo marido para mobilizar jovens eleitores para causas republicanas. A decisão foi anunciada na quinta-feira (18/9) pelo conselho da TPUSA, que destacou que Charlie, antes de morrer, havia expressado a executivos da organização seu desejo de que Erika assumisse o comando em caso de sua morte. Ao assumir o cargo, ela prometeu cumprir a agenda de eventos do marido.

“Foi a maior honra de nossas vidas servir como membros do conselho ao lado de Charlie. Charlie preparou todos nós para um momento como este. Ele trabalhou incansavelmente para garantir que a Turning Point USA fosse construída para sobreviver até mesmo aos maiores testes”, afirmou a organização em comunicado.

Charlie Kirk foi morto a tiros na semana passada durante um evento da TPUSA na Universidade Utah Valley, em Utah. Tyler Robinson, de 22 anos, é acusado de atirar contra o influenciador durante o encontro, em 10 de setembro.Em um discurso em vídeo após o assassinato, Erika prometeu honrar o legado do marido. “Você não tem ideia do fogo que acendeu dentro desta esposa; os gritos desta viúva ecoarão pelo mundo como um grito de guerra”, disse.

A Turning Point USA reforçou o compromisso de continuar a missão de Kirk: aproximar os jovens da fé e promover um país próspero para as gerações futuras.

“Todos nós da Turning Point USA temos um papel especial em carregar o manto de Charlie Kirk e concretizar sua visão. Como Charlie sempre dizia: ‘Temos um país para salvar’. Não nos renderemos nem nos ajoelharemos diante do mal. Seguiremos em frente. A tentativa de destruir a obra de Charlie se tornará nossa chance de torná-la mais poderosa e duradoura do que nunca”, declarou a organização.

Erika confirmou que as turnês do Turning Point pelos campi universitários continuarão neste outono e que o programa de rádio de Charlie também será mantido. A eleição de Erika ocorre em um momento crítico para a TPUSA, já que a organização desempenha papel central na mobilização de jovens eleitores, especialmente às vésperas das eleições de meio de mandato para o Congresso americano.

O presidente Donald Trump já havia elogiado Charlie Kirk, atribuindo a ele parte do mérito pelo aumento da participação de jovens em sua campanha e pela vitória na Casa Branca.

O caso Charlie Kirk