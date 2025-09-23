Trump declara apoio à reeleição de Milei

O mandato atual do libertário está previsto para terminar em 2027 - (crédito: STRINGER / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou apoio à reeleição do presidente da Argentina, Javier Milei. O mandato atual do libertário está previsto para terminar em 2027.

O aceno, na rede social Truth Social, acontece um dia após o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, indicar disposição a apoiar um pacote de socorro ao país latino-americano.

"O altamente respeitado presidente da Argentina, Javier Milei, provou ser um líder verdadeiramente fantástico e poderoso para o grande povo da Argentina, avançando em todos os níveis em velocidade recorde", escreveu Trump.

O republicano alegou ainda que Milei herdou um cenário de "bagunça total" do antecessor, a quem chama de "esquerda radical", sem citar nominalmente o ex-presidente argentino Alberto Fernández.

Trump ressalta que Buenos Aires se tornou um "forte aliado" americano por causa de Milei e que os dois países agora têm "tremenda relação". "Espero continuar trabalhando em estreita colaboração com ele para que ambos os nossos países possam continuar em seus incríveis caminhos de sucesso", destacou.