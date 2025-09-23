Estátua de Trump e Epstein é colocada em frente ao Capitólio: "Melhores amigos para sempre"

Segundo informações do jornal americano USA Today, os responsáveis pela escultura são os componentes de um grupo chamado The Secret Handshake Project - (crédito: Anna Moneymaker / AFP)

Uma estátua misteriosa de bronze surgiu, nesta terça-feira (23/9), em frente ao Capitólio dos Estados Unidos, na capital Washington D.C. A obra retrata o presidente norte-americano Donald Trump e o condenado por abuso sexual Jeffrey Epstein de mãos dadas e sorrindo. A escultura recebeu o título de "melhores amigos para sempre" e tem quase 4 metros de altura.

Segundo informações do jornal americano USA Today, os responsáveis pela escultura são os componentes de um grupo chamado The Secret Handshake Project. O conjunto também se credita como criador de outras duas obras de protesto contra o Governo Trump.

Anteriormente, construíram a Dictator Approve Piece (Peça de Aprovação do Ditador, em inglês), uma estátua de três metros de altura, que retrata uma mão esmagando a coroa da Estátua da Liberdade, enquanto exibe um "joinha" com o dedão; e outra denominada Gold TV Statue, que mostra uma televisão dourada que exibe diversas imagens de Trump enquanto dança, inclusive, ao lado do próprio Epstein.

A nova obra exibe ambos Trump e Epstein não apenas de mãos dadas e sorrindo, mas, também, com uma pose, onde ambos estão na ponta dos pés e uma perna de cada está levantada. Uma das três placas fixadas na base da peça, pintada para que se pareça com mármore, carrega a frase "nós celebramos o longo vínculo de amizade entre o Presidente Donald J. Trump e seu 'grande amigo' Jeffrey Epstein".

Em entrevista ao USA Today, o grupo conta que a estátua foi feita para celebrar o que é chamado nos EUA como o Mês da Amizade. A comemoração é uma referência irônica à amizade entre Trump e Epstein.

"Nós somos um grupo bem pequeno de cidadãos que usam a arte, a ironia e o humor para se expressar socialmente e fomentar manifestações políticas em espaços públicos", afirmou o grupo.

Amizade entre Trump e Epstein

O financista, empresário e bilionário norte-americano Jeffrey Epstein conviveu com outros ricaços, membros da realeza e celebridades antes de se declarar culpado por explorar sexualmente dezenas de meninas menores de idade.

Apontado como comandante de uma ampla rede de abuso sexual pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, foi amigo de Trump, conforme é de conhecimento público, durante as décadas de 1990 e 2000.

Apesar disso, Trump afirma ter se afastado de Epstein quando as denúncias contra ele começaram. O presidente americano nunca foi investigado. Em 2019, o ex-financista morreu em um presídio em Nova York. Ele aguardava por uma sentença em decorrência dos crimes cometidos.