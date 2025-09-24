Ataque a prédio de imigração no Texas deixa uma pessoa morta e duas feridas

Uma pessoa morreu e duas estão feridas após um atentado a um prédio do Serviço de Imigração e Alfândega de Dallas (ICE) em Dallas - (crédito: Reprodução/Texas Department of Transportation )

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após um atentado a um prédio do Serviço de Imigração e Alfândega de Dallas (ICE) em Dallas, no Texas. A Polícia de Dallas informou que foi acionada por volta de 6h40 desta quarta-feira (24/9). O suspeito e uma vítima morreram no local.

O prédio no Texas é conhecido por ter celas onde os detidos são colocados antes de serem transferidos para um centro de detenção, segundo a CNN. O atentado teria ocorrido enquanto agentes do ICE transferiam as pessoas para a unidade. Todas as três vítimas, de acordo com a Fox News, eram detentos. Nenhum policial foi atingido.

“A investigação preliminar determinou que um suspeito abriu fogo contra um prédio do governo a partir de um prédio adjacente”, afirma a repartição em publicação no X. A Polícia deve fazer uma coletiva para fornecer atualizações sobre a investigação em andamento.

Segundo o veículo local Dallas Observer, o autor foi encontrado morto no telhado de um escritório de advocacia de imigração. Os agentes de segurança investigam a existência de outros atiradores envolvidos. No X, a Secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, informou que o suspeito atirou contra ele mesmo.



O vice-presidente dos EUA, JD Vance, também se manifestou no X. Em publicação, ele atribuiu o episódio a um "ataque obsessivo às forças da lei, em particular ao ICE".

O FBI participa da investigação junto aos órgãos locais, informa o vice-diretor Dan Bongino, no X.

