Casa Branca substitui retrato de Joe Biden por imagem de caneta automática

O anúncio foi feito em tom irônico no perfil oficial da Casa Branca no X - (crédito: Reprodução X)

A Casa Branca, nos Estados Unidos, inaugurou uma Calçada da Fama Presidencial, nesta quarta-feira (24/9). A instalação, na Ala Oeste da da residência oficial do presidente, contém imagens de presidentes estadunidenses em molduras douradas. No entanto, uma "brincadeira" com o retrato do ex-presidente Joe Biden causou burburinho.

Vídeo com o anúncio, publicado pelo perfil no X da assistente pessoal de Donald Trump e assessora de comunicação, Margo Martin, tem tom de piada e foca no quadro dedicado a Biden. A foto do democrata foi substituída pela imagem de uma caneta automática.

The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade



Wait for it… ????????? pic.twitter.com/ApWfdxfFQa — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025

O perfil oficial da Casa Branca também repercutiu a imagem em tom de ironia. Anteriormente, Trump já havia instruído assessores a investigar o uso da caneta para aprovar documentos durante a gestão Biden, citando o “declínio cognitivo” do ex-presidente.

Biden rejeitou as declarações e afirmou que a sugestão de que ele não seja o responsável pelas decisões tomadas durante o período no governo é “ridícula e falsa”. “Deixe-me ser claro: eu tomei as decisões durante minha presidência. Eu tomei as decisões sobre os perdões, ordens executivas, legislações e proclamações”, declarou em comunicado.

Em março, Trump disse a jornalistas que não utiliza a caneta automática. “Quero dizer, podemos usá-la, por exemplo, para enviar uma carta a algum jovem, porque é algo simpático. Mas assinar perdões e todas as coisas que (Biden) assinou com a caneta automática é vergonhoso”, afirmou.