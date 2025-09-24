Terremoto de magnitude 6,2 atinge a Venezuela

Magnitude do terremoto é considerada forte e pode causar danos em áreas povoadas - (crédito: Google Maps)

Um terremoto atingiu a Venezuela na tarde desta quarta-feira (24/9). O tremor de magnitude 6,2 foi sentido na capital Caracas e na parte oeste do país. Não há informações sobre danos materiais ou vítimas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos aponta que o epicentro do fenômeno aconteceu a 7,8 km de profundidade e a 24 km de Mene Grande, localidade petrolífera do estado ocidental de Zulia.

De acordo com a Escala Richter, um terremoto dessa magnitude é considerado forte e pode causar danos em áreas povoadas.

Matéria em atualização.

