Terremoto de magnitude 6,2 atinge a Venezuela

Tremor foi sentido em Caracas e no oeste do país na tarde desta quarta (24)

Magnitude do terremoto é considerada forte e pode causar danos em áreas povoadas - (crédito: Google Maps)
Um terremoto atingiu a Venezuela na tarde desta quarta-feira (24/9). O tremor de magnitude 6,2 foi sentido na capital Caracas e na parte oeste do país. Não há informações sobre danos materiais ou vítimas. 

O Serviço Geológico dos Estados Unidos aponta que o epicentro do fenômeno aconteceu a 7,8 km de profundidade e a 24 km de Mene Grande, localidade petrolífera do estado ocidental de Zulia.

De acordo com a Escala Richter, um terremoto dessa magnitude é considerado forte e pode causar danos em áreas povoadas. 

Matéria em atualização. 

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 24/09/2025 21:36 / atualizado em 24/09/2025 21:38
